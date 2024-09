Nonostante la nuova edizione del Grande Fratello sia partita soltanto da poche ore, Shaila Gatta è già entrata in crisi e si è così sfogata con Lorenzo Spolverato, scoppiando poi in lacrime.

Le lacrime di Shaila Gatta

Il Grande Fratello è tornato! Ieri sera su Canale 5 è partita infatti la nuova edizione del reality show più spiato di sempre e come al solito numerose sono state le emozioni. Nel corso della prima puntata i concorrenti hanno fatto il loro ingresso in casa e in queste ore si stanno ambientando all’interno del nuovissimo loft che li ospiterà per i prossimi mesi. Quest’anno a far parte del cast c’è anche Shaila Gatta, che è già finita al centro dell’attenzione e sta facendo discutere il web. Ma andiamo a scoprire perché e quello che sta accadendo.

Chi sta seguendo la diretta costantemente, ha notato che tra l’ex Velina di Striscia La Notizia e Lorenzo Spolverato è già nato un certo feeling e a quel punto sui social è partita la prima ship di questa edizione. Ma non è finita qui. Questa mattina infatti i due gieffini sono entrati in sauna insieme, e in seguito in piscina, e poco dopo è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato.

Shaila Gatta ha infatti iniziato a raccontarsi senza filtri, quando a un tratto ha parlato di alcune sue insicurezze. L’ex Velina ha anche ammesso di avere diverse preoccupazioni per quanto riguarda il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello e mentre si stava sfogando con Lorenzo Spolverato è scoppiata in lacrime.

cosa sono queste lacrime ma quante ore sono passate bo 10? 12? le mie aspettative su alcuni di loro precipitando pic.twitter.com/DCE0vHaOLl — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) September 17, 2024

Naturalmente l’accaduto ha prontamente attirato l’attenzione del web e il video del momento ha fatto in breve il giro dei social. I fan nel frattempo si chiedono già cosa accadrà nei prossimi gironi tra Shaila e Lorenzo e senza ombra di dubbio ne vedremo di belle.