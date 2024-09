Ieri sera è arrivata la notizia ufficiale della squalifica di Lino Giuliano dal Grande Fratello e così sui social non è mancata la reazione del tiktoker Enzo Bambolina.

Il post di Enzo Bambolina

Ieri sera, dopo un lungo chiacchierare, è arrivata l’ufficialità della squalifica di Lino Giuliano dal Grande Fratello. Come tutti sappiamo, l’ex volto di Temptation Island è finito al centro della polemica dopo aver replicato a una provocazione lanciata dal tiktoker partenopeo Enzo Bambolina. Le parole di Lino tuttavia hanno indignato i più e a quel punto è partito un vero caso mediatico. Nel corso della prima puntata del reality show dunque è arrivato il comunicato della produzione: Giuliano non varcherà la porta rossa!

A seguito della notizia, in queste ore a rompere il silenzio dicendo la sua è stato anche lo stesso Enzo Bambolina. Ancora una volta il tiktoker ha ribadito la delusione nel vedere Lino squalificato dal Grande Fratello e facendo un’importante precisazione ha affermato:

“È stato spiacevole udire il conduttore del Grande Fratello che ha declinato

l’entrata di Lino nella casa. Ho sempre ‘punzecchiato’ i personaggi noti e mi diletto nel farlo anche perché questo fa parte del mio ‘personaggio’. Un personaggio, ribadisco, pungente ed ironico al contempo. Non ho preparato trappola alcuna ne era mia intenzione farlo squalificare e ciò l’ho dichiarato dal primo momento che si è innescata questa sommossa di post tra me e Lino dopo il suo commento sgradevolissimo. Concludendo voglio affermare che non ho niente contro questo ragazzo e che la vita gli possa riservare tanta fortuna e serenità”.

Nelle ultime ore nel mentre a prendere le parti di Lino Giuliano non è stato solo Enzo Bambolina, ma anche la sua ex fidanzata Alessia Pascarella. L’ex volto di Temptation Island nel mentre a sua volta ha manifestato sui social il dispiacere per la decisione del Grande Fratello e ha nuovamente fatto le sue scuse per quanto accaduto.