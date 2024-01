NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Gennaio 2024

Arriva L’Eredità 2024! Sono anni che il game show è uno dei più amati e seguiti dal grande pubblico di Rai 1. La nuova edizione del programma presenta diverse novità, che stanno facendo discutere. Andiamo dunque a scoprire quando inizia il programma, chi è il conduttore, chi sono le professoresse, quali sono i giochi e dove vedere le puntate in streaming.

L’Eredità 2024

Dopo mesi di assenza finalmente L’Eredità 2024 è arrivata su Rai 1. Da anni il celebre game show è uno dei programmi più seguiti della rete pubblica e tiene compagnia a milioni di telespettatori. Anche stavolta dunque i fan della trasmissione attendevano con ansia il ritorno delle nuove puntate dello show, che presentano diverse novità.

Prima di scoprirle però andiamo a vedere quando inizia L’Eredità e dove vederla.

Quando inizia L’Eredità 2024

Tutto il pubblico del game show si chiede quando inizia L’Eredità 2024. La prima puntata della nuova edizione va in onda martedì 2 gennaio.

Ma dove e come è possibile vedere il programma? La trasmissione va in onda quotidianamente su Rai 1. L’orario di inizio delle puntate è fissato alle 18,45. Ma chi presenterà L’Eredità?

L’Eredità 2024 conduttore

Vi state chiedendo chi è il conduttore de L’Eredità 2024? Andiamo a scoprirlo. Come tutti sappiamo, fino allo scorso anno al timone del programma c’era Flavio Insinna. Adesso però a prendere il posto del conduttore è Marco Liorni, che entra ufficialmente a far parte della cast del game show. Il presentatore si è già mostrato all’altezza di questo ruolo, e senza dubbio nel corso delle varie puntate saprà come stupire i telespettatori.

Inizialmente, come è noto, a subentrare a Insinna sarebbe dovuto essere Pino Insegno. Tuttavia i vertici Rai hanno deciso di cambiare direttive e di puntare su Liorni, che già per tutta l’estate ha preso in mano le redini di Reazione a catena, conquistando per l’ennesima volta il cuore del pubblico.

Al fianco del conduttore come sempre ci sono anche le professoresse, che da anni sono tra le protagoniste della trasmissione.

Chi sono le professoresse

Anche quest’anno a L’Eredità 2024 non mancano le professoresse. Ma chi copre stavolta questo ruolo? A entrare nel cast del programma sono Michelle Masullo e Naomi Buonomo.

Michelle è una modella, fashion dj, indossatrice e influencer di 24 anni, ed è nota per essere è la figlia elettiva di Jo Squillo.

Naomi è invece una ballerina, attrice, conduttrice e modella.

L’Eredità giochi

Grandi novità anche per quanto riguarda i giochi de L’Eredità 2024. I 7 concorrenti infatti dovranno affrontare una serie di sfide per cercare di arrivare alla celebre Ghigliottina e diventare il campione di puntata, con la speranza di portare a casa il montepremi.

A tornare per la nuova edizione sono dunque il Continua tu, il Chi Come Cosa, I Fantastici Quattro, I Paroloni, Il Triello e La stoccata.

Due invece i nuovi giochi: il Tris e i 100 secondi. Nel primo vengono mostrate ai concorrenti due parole e i protagonisti dovranno indovinare la terza, che è legata alle prime due. Nel secondo gioco invece i due concorrenti che si contendono il ruolo di campione di puntata dovranno rispondere a una serie di domande e a ogni errore la mano viene passata all’avversario. Grandi emozioni nel corso delle puntate, che si concludono come sempre con la tradizionale Ghigliottina, amatissima da tutti i telespettatori.

La Scossa

Anche quest’anno tuttavia a L’Eredità grande assente è la Scossa. Come sappiamo per anni il gioco è stato uno dei tratti distintivi del game show, e in molti in queste ore hanno reclamato a gran voce il suo ritorno. La Scossa infatti manca ormai dall’edizione del 2016, e in molti sognano di rivedere il noto gioco.

Puntate

Scopriamo ora quante puntate ha e quando finisce l’Eredità 2024. Attualmente la fine del game show è prevista per il 2 giugno 2024. Ciò significa che il programma terrà compagnia al pubblico per diversi mesi, fino a poco prima dell’estate.

Come partecipare ai casting de L’Eredità 2024

Vi state chiedendo come fare domanda per L’Eredità e come partecipare ai casting? Andiamo a vedere cosa sappiamo. Coloro che volessero candidarsi come concorrenti del game show di Rai 1, hanno a disposizione due modalità.

La prima è quella di chiamare il numero 02 2828000. La seconda invece è quella di compilare il form che si trova sul sito dedicato al programma. A fare domanda possono essere tutti coloro che abbiano già compiuto 18 anni. Non potranno partecipare al gioco invece coloro che hanno precedenti penali.

Dopo aver inviato la candidatura, la redazione che si occupa dei casting contatterà gli aspiranti concorrenti per sostenere un provino, che può svolgersi sia in presenza che da remoto.

Ma quanto guadagnano i concorrenti de L’Eredità? A ogni concorrente all’inizio di ogni puntata viene consegnata un’”eredità” di 10.000,00 euro, che può essere aumentata di altri 10.000,00 euro per ciascun concorrente che vince la propria manche nel gioco “Gli abbinamenti”.

Dove vedere L’Eredità 2024 in streaming

Come già annunciato, è possibile vedere L’Eredità ogni giorno su Rai 1 alle ore 18,45. Tuttavia coloro che non riuscissero a seguire la messa in onda del game show possono usufruire dello streaming.

Il programma infatti è anche disponibile su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.