Vincenzo Chianese | 3 Gennaio 2024

Questa notte è venuto a mancare il padre di Beatrice Luzzi, che ha così lasciato la casa del Grande Fratello. Solo ieri però l’attrice aveva parlato del papà a Marco Maddaloni e le sue parole adesso stanno facendo il giro del web.

Le parole di Beatrice Luzzi su suo padre

Oggi è arrivata una notizia che ha lasciato tutti di stucco. Paolo, il padre di Beatrice Luzzi, è purtroppo venuto a mancare questa notte. L’attrice, di conseguenza, ha così lasciato la casa del Grande Fratello e nelle ultime ore si è riconciliata con la sua famiglia per affrontare questo inaspettato lutto. Sui social intanto gli utenti stanno inviando tutto il loro affetto a Beatrice, che tuttavia potrebbe non rientrare più in casa. Attualmente infatti non sappiamo ancora cosa accadrà nei prossimi giorni, ma di certo nelle ore a venire ne sapremo di più in merito.

Mentre attendiamo ulteriori aggiornamenti sulla questione, sui social sta girando un video che sta commovendo tutti i fan del Grande Fratello, e non solo. Proprio ieri infatti Beatrice Luzzi, chiacchierando con Marco Maddaloni, ha parlato di suo padre Paolo e di sua madre, spendendo per loro bellissime parole. Queste le dichiarazioni dell’attrice, che ovviamente non sono passate inosservate:

“Mio padre è un grande, ne ha combinate. I miei sono molto particolari. Mia madre è una tostissima, che non molla. Lei è andata a insegnare l’italiano nelle scuole italiane all’estero, è una che ha viaggiato. Era anche molto impegnata socialmente, non ci stava mai a casa. Mia madre e mio padre stanno insieme da 60 anni. Si sono fidanzati nel ’58 e si sono sposati nel ’63”.

Proprio ieri Bea parlava di suo padre in questo modo, mi dispiace tantissimo. Lei resta la vincitrice e questo rimane il GF di Beatrice Luzzi. ♥️#GrandeFratello pic.twitter.com/QZSsNsbKbB https://t.co/7A5mdQzU0F — Fra ♊️ (@frasworld_1) January 3, 2024

Mentre attendiamo di capire se l’attrice rientrerà o meno al Grande Fratello, la redazione di Novella2000.it invia un forte abbraccio a Beatrice Luzzi e si unisce al dolore della sua famiglia.