Ladri in casa di Ermal Meta a due giorni dalla nascita della figlia

Debora Parigi | 21 Giugno 2024

Ermal Meta

Una bruttissima sorpresa quella che si è ritrovato Ermal Meta ieri rientrando in casa. I ladri sono entrati nella sua abitazione approffittando anche della situazione attuale del cantante, cioè la nascita della figlia. I malviventi hanno colto l’occasione per rubare, sapendo che l’artista e la sua famiglia non sono sempre presenti visto l’arrivo della bambina. Ecco cosa è successo.

Il racconto di Ermal Meta dopo che i ladri sono entrati nella sua casa

Due giorni fa Ermal Meta è diventato padre. La compagna Chiara Sturdà, conosciuta nel 2010 dopo una lunga relazione con la speaker radiofonica Silvia Notargiacomo, ha dato alla luce una bambina. Il nome scelto per la nuova arrivata è Fortuna Marie. E il cantante, per annunciare il lieto evento, aveva messo una foto sui social scrivendo: “Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate. La tua mamma e il tuo papà”.

In questo momento di grande gioia per lui e la sua famiglia, c’è stato però anche un momento non tanto felice. Infatti il cantante ieri, una volta rientrato a casa, si è trovato di fronte a una speicevole sopresa. I ladri sono entrati nella sua casa mentre non c’era nessuno. I malviventi hanno infatti approfittato di questa situazione in cui lui e la sua famiglia erano assenti da casa per la nascita della bambina e quindi hanno cercato di rubare qualcosa.

Ermal Meta ha fatto una foto che ha messo nelle sue storie di Instagram e ha scritto cosa è accaduto. In realtà è più il fastidio per la rottura di vetri e porta che per il furto, poiché i ladri a quanto pare hanno portato via solo una collanina. Il cantante ha infatti scritto: “Avviso ai ladri che stanotte mi hanno spaccato la porta per rubare, alla fine, una collanina. Se cercate oro e contanti non andate a casa di cantautori! Non siamo ricchi! Non vendiamo mica ciliegie!”.

Per Ermal Meta e la sua famiglia c’è quindi più il fastidio e il dispiacere di dover trovare la casa sottosopra e di ripagare il danno, più che il furto il sé, dato che il valore è davvero misero. Comunque il cantante non si è fatto rovinare questo bel momento da neo-papà. Infatti ha preferito dedicare successivamente una storia per ringraziere tutte le persone che gli hanno mandato messaggi di auguri per la nascita della figlia.