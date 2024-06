NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Giugno 2024

Temptation Island

In attesa della partenza della nuova edizione di Temptation Island, in queste ore un ex Vippone del Grande Fratello Vip ha rivelato un retroscena bomba su una delle coppie protagoniste del reality show.

Il retroscena su una coppia di Temptation Island

Giovedì 27 giugno su Canale 5 partirà ufficialmente la nuova edizione di Temptation Island, attesissima da tutto il pubblico. In questi giorni intanto i canali ufficiali del reality show ci hanno presentato le 7 coppie che quest’anno partiranno per un viaggio nei sentimenti e senza dubbio ne vedremo di belle. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, nelle ultime ore è arrivata una segnalazione bomba su due dei protagonisti di quest’anno e a rivelarla è stata un ex Vippone del Grande Fratello Vip. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta accadendo.

A parlare è Matteo Diamante, che sui social ha raccontato uno scoop su una delle coppie, quella formata da Vittoria e Alex. I due sono fidanzati da 1 anno e 9 mesi, tuttavia tra loro non mancano i problemi. Vittoria ha infatti rivelato di non essere stata invitata alla festa di compleanno del suo compagno, che inizialmente doveva essere solo per uomini. In seguito però la giovane donna ha scoperto la presenza di diverse ragazze al party.

Adesso a sganciare la bomba è proprio Damante, che ha raccontato come una sua cara amica avrebbe avuto una conoscenza di ben tre anni con Alex. Ma non solo. Stando a quanto rivela Matteo, questa persona e il protagonista di Temptation Island avrebbero avuto rapporti intimi fino a due mesi fa. Questo quanto ha raccontato l’ex Vippone: “Qualche sera fa è uscito un discorso con una mia carissima amica, la quale in teoria sono tre anni che si vedeva con questo Alex. Andavano a letto fino a due mesi fa. Lei stessa era stata invitata da Alex a questa festa di compleanno, ma lei non c’era andata. Io dico queste cose perché chiaramente ho le prove”.

Ma non è finita. Rincarando la dose, Diamante ha aggiunto: “È pazzia, non c’è rispetto per la redazione. Loro sono di Torino ma mi hanno detto che lui non si è mai fatto vedere in giro con lei”. Naturalmente precisiamo che al momento si tratta di fatti non confermati. A oggi infatti non ci sono prove che dimostrerebbero quanto svelato da Matteo e i pettegolezzi dunque sono da considerarsi tali.