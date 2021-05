1 La risposta di Eros Ramazzotti

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Felicissima sera, show condotto dal duo comico Pio e Amedeo. Tra i tanti ospiti che hanno avuto il piacere di accogliere in studio anche Eros Ramazzotti. Il cantante romano ha accettato l’invito e sembra essersi molto divertito con i due padroni di casa.

Non sono mancate poi domande riguardanti Michelle Hunziker, sua ex moglie con la quale ha avuto la primogenita Aurora Ramazzotti. Nel corso della chiacchierata Eros Ramazzotti, infatti, ha ripercorso alcune tappe della sua vita sulla conduttrice ha detto: “Quando ho conosciuto Michelle era da lì a poco da questa foto. L’ho riconosciuta guardandola di spalle? No, no, dagli occhi. Mi piacevano gli occhi. Penso che anche adesso sia in gran forma”, ha detto l’artista, per poi riservare un pensiero anche a sua figlia, con la quale ha un bellissimo rapporto: “Siamo sempre vicini, è cresciuta bene ed è una ragazza veramente in gamba”.

E proprio a proposito di Michelle Hunziker: “Tutta Italia vuole sapere questa cosa su Michelle” hanno domandato i due comici, con il cantante che sorpreso ha ribattuto: “Perché fino ad ora che avete fatto?”. Così all’unisono i due si sono chiesti: “Perché Michelle ride sempre? È una domanda che si fa tutta Italia. Tutti si chiedono perché ride sempre. Sempre”.

Dopo un attimo di imbarazzo, Eros Ramazzotti ha risposto: “Ma perché non lo chiedete a lei. Mi stai mettendo in difficoltà, non lo so perché non lo chiedi a lei” per poi concludere “Però a letto non rideva. Eh no, lì non rideva”. (CLICCANDO QUI IL VIDEO)

Parole che hanno diviso il pubblico del web. E voi che ne pensate? Intanto proprio ieri Eros Ramazzotti ha fatto un gesto importante per i tanti lavoratori del mondo dello spettacolo. Ecco di cosa si tratta…