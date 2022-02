1 La separazione di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

Questa sera andrà in onda il nuovo programma Michelle Impossible. La conduttrice avrà al suo fianco tanti ospiti, tra i quali anche l’ex marito. Si tratta della seconda volta che i due si trovano su un palco insieme. Come ha raccontato anche lei stessa a Verissimo, infatti, la prima volta è stato in Germania, nel 2007, quando si era esibito in una sua trasmissione tedesca. Ma sapete perché Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono lasciati?

La loro storia ha avuto inizio nel 1995 e solo un anno più tardi lei è rimasta incinta di Aurora. Nel 1998 hanno deciso di convolare a nozze. Purtroppo, però, a volte un matrimonio finisce e nel 2002 si separano. Tutti rimangono a bocca aperta, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. La rottura, infatti, è stata improvvisa e a svelarne il motivo è stata proprio Michelle nella trasmissione di Silvia Toffanin, come riporta anche il sito Biccy:

Sono entrata in questa setta senza neppure accorgermene. Per controllarmi mi hanno allontanato dai miei affetti e fatto leva sulle mie debolezze. Mi filtravano le telefonate, non potevo parlare neppure con mia madre, che non ho visto per quattro anni. Mi hanno fatto lasciare la mia agenzia e convinta ad aprire una nuova società, finanziata totalmente da me. Ovviamente pagavo e davo da mangiare a tutti loro. Ad un certo punto mi hanno persino convinta a cedere tutte le mie quote a loro. Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta “o me o loro” io ho scelto loro.

Ecco svelato perché Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sono lasciati. Il cantante, poi, ha ritrovato la felicità con Marica Pellegrini (dalla quale si è allontanato nel 2019 dopo due figli). La conduttrice, invece, ha incontrato Tomaso Trussardi con il quale ha dato alla luce due figlie e dal quale si è separata nel 2022. Continua…