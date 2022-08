Anche Eugenio e Francesca di Uomini e donne in crisi? Lei rompe il silenzio

1 Anche Eugenio e Francesca ex di Uomini e donne sono in crisi?

Non si parla d’altro in questi mesi estivi, sembra che tutte le coppie siano in crisi. Qualcuna lo è per davvero e qualcun’altra si è addirittura lasciata o ha divorziato. Ed è successo anche a coppie che stavano insieme da tanto tempo. Ora ne viene fuori un’altra, uscita da Uomini e donne e insieme dal 2013. Stiamo parlando di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia.

Delle loro crisi ogni tanto gli utenti sul web ne parlano. Basta che non si mostrino insieme per un po’ o che lei faccia le vacanze da sola con i figli che iniziano le ipotesi. Ma questa volta è stata citata addirittura un’altra donna. Sì perché secondo alcuni Eugenio non solo non starebbe più con Francesca, ma avrebbe anche un’altra fidanzata con cui sarebbe già andato a convivere.

Tutto è partitolo proprio da Francesca Del Taglia che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia con una frase un po’ criptica. Una follower le aveva chiesto dove si trovasse suo marito (e padre dei suoi due figli Brando e Zeno) e lei ha risposto che non riesce a stargli dietro viste tutte le serate che fa. Subito è partito il gossip e il chiacchiericcio con qualsiasi tipo di ipotesi.

Subito dopo questa storia, Deianira Marzano ha lanciato una segnalazione arrivatale da un utente. La sua fonte le ha scritto: “Purtroppo Eugenio Colombo e Francesca si sono lasciati. Lei è rimasta nella sua città da sola e lui è tornato a Cremona. E presto prenderà casa con la sua nuova ragazza che ha già da qualche mese. Fonte attendibilissima perché io conosco bene la madre di Eugenio. Oltretutto sono andati insieme a fare una serata giù in Puglia mi sembra. E dalle foto e video erano sempre a biaciarsi, molto innamorati seconodo me. Poi se è finzione non so”.

Ovviamente tutto questo è arrivato dritto a Francesca Del Teglia che ha risposto…