Eugenio in Via di Gioia: carriera, brani, Sanremo Giovani e Instagram

Eugenio in Via di Gioia: carriera e brani

Gli Eugenio in Via di Gioia sono un gruppo musicale formatosi a Torino nel 2012. Quattro sono i membri della band, e il loro nome deriva proprio dall’unione dei nomi di tre di loro: Eugenio Cesaro, Emanuele Via e Paolo Di Gioia. A loro si affianca Lorenzo Federici, che ha prestato il nome al loro primo album ufficiale.

La band nasce inizia la sua carriera come artista di strada, e il genere prediletto degli cantanti varia dallo swing al folk italiano. Il primo disco dei cantanti, con brani inediti, esce nel 2014, ottenendo un discreto successo e vincendo il premio della critica al Premio Buscaglione. Come se non bastasse il gruppo si classifica al primo posto come rivelazione live 2014-2015 nella classifica KeepOn. Contemporaneamente parte un lunghissimo tour, con oltre 100 date in tutta Italia, che ha raccolto molti sold out.

Nel 2016 arriva un nuovo successo per la carriera degli Eugenio in Via di Gioia. Gli artisti decidono infatti di lanciare il loro nuovo singolo, Pam attraverso un videogioco, intitolato Pamman, ottenendo un successo incredibile, e finendo al centro dell’attenzione mediatica. Nel mentre il gruppo si concentra sulla lavorazione dei nuovi brani, e così nel 2017 esce Giovani illuminati, primo singolo del loro secondo album ufficiale, Tutti su per terra. In pochi giorni il progetto discografico debutta alla posizione 86 della classifica FIMI.

Successivamente la band parte per un nuovo tour, e nel 2018 tornano ufficialmente con il brano Cerchi, che anticipa il terzo disco, Natura Viva, pubblicato nel marzo 2019. Nello stesso anno il gruppo decide di dare una svolta alla loro carriera, annunciando la partecipazione a Sanremo Giovani.

Gli Eugenio in Via di Gioia a Sanremo Giovani

Nel 2019 gli Eugenio in Via di Gioia decidono di presentarsi alle audizioni di Sanremo Giovani, presentando il brano Tsunami. Qui la band riesce a convincere a pieno la giuria e il pubblico, superando tutte le fasi iniziali del concorso, e classificandosi tra i 10 finalisti della manifestazione.

Giovedì 19 dicembre, il gruppo si esibirà durante la finale di Sanremo Giovani, sperando di riuscire ad ottenere uno dei cinque posti disponibili per poter accedere alle Nuove Proposte di Sanremo 2020. Senza dubbio per i cantanti il Festival della canzone italiana potrebbe essere una netta svolta, e di certo sarebbero in molti a sostenere a pieno la band. Come si evolveranno le cose? Non resta che attendere la diretta su Rai 1 per scoprirlo.

Eugenio in Via di Gioia: dove seguirli su Instagram

Tutti i fan del gruppo possono seguire con estrema semplicità la band tramite la loro pagina ufficiale Instagram, che conta più di 73 mila followers. I cantanti condividono con il pubblico i momenti più importanti della loro carriera, e certamente non mancheranno retroscena dalla loro esperienza a Sanremo Giovani.

