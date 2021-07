1 I soldi guadagnati grazie agli Europei 2020

Gli Europei 2020 si sono ufficialmente conclusi e hanno visto il trionfo dell’Italia contro l’Inghilterra a Wembley. Una vittoria sofferma ha arrivata con grande sacrificio e determinazione. Ma quanto ha guadagnato la Nazionale grazie a questo successo. Come disposto dalla UEFA gli Azzurri hanno portato a casa ben 28 milioni come premio per il successo ottenuti.

La Federazione Europea, come si legge su Il Corriere dello Sport, ha anche confermato che per questa edizione degli Europei 2020 il montepremi totale sarebbe stato di 301 mila Euro, in crescita rispetto al 2016 quando al Portogallo, vincitore di quell’anno, andarono 25,5 milioni di euro. Ma torniamo al presente.

Ogni squadra qualificata per la manifestazione ha ricevuto una base di 9,25 milioni di Euro. A seguire gli importi della fase a gironi hanno visto le varie nazioni vincere 1,5 milioni di Euro, 750 mila euro per il pareggio. Ovviamente con il passaggio del turno agli Ottavi di Finale le squadre hanno vinto 2 milioni di Euro ciascuna, mentre 3,25 milioni di Euro in più chi ha raggiunto i Quarti di Finale e 5 milioni di Euro chi ha agguantato la Semifinale degli Europei 2020.

Ma quanto hanno guadagnato le due finaliste? L’Italia e l’Inghilterra hanno guadagnato una cifra differente grazie al passaggio del turno, a seconda che vinca o perda. I perdenti, in questo caso gli inglesi, hanno ricevuto 7 milioni di Euro, mentre noi italiani abbiamo intascato altri 10 milioni di Euro. Ma non solo, perché a sorridere è anche la FIGC e le società che dei vari club d’appartenenza dei giocatori…