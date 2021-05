L’annuncio dell’Eurovision 2021

Questa sera come sappiamo si terrà la seconda semifinale dell’Eurovision 2021, durante la quale si decreteranno gli ultimi finalisti che si scontreranno durante la finale di sabato. Tuttavia poco fa è arrivata una notizia che sta già facendo discutere il web. Uno dei cantanti infatti qualche ora fa è risultato positivo al Covid, e per questo motivo è già in isolamento. Parliamo di Duncan Laurence, che solo nel 2019 ha vinto la manifestazione. L’artista, che rappresenta l’Olanda, si è esibito proprio nel corso della prima semifinale due giorni fa, essendo il campione in carica. Ma cosa accadrà a questo punto?

Come si legge nel comunicato ufficiale rilasciato dai canali dell’Eurovision 2021, Duncan Laurence, che si sarebbe dovuto esibire anche nel corso della finale, avrà modo di far parte dello spettacolo, anche se attualmente non è ancora ben chiaro in che modo. Questo quanto si legge in merito:

“Duncan Laurence, vincitore dell’Eurovision Song Contest 2019 per i Paesi Bassi e che avrebbe dovuto esibirsi dal vivo durante la finale di sabato, è risultato positivo al COVID-19. Il suo staff e l’Host Broadcaster hanno confermato la notizia. Duncan ha sintomi lievi. A causa del periodo di isolamento minimo di 7 giorni, Duncan non sarà in grado di esibirsi dal vivo nella sede Ahoy a Rotterdam, ma sarà comunque presente nel corso dello spettacolo in una forma diversa. Lunedì scorso Duncan è risultato negativo all’Eurovision Test Pavilion, che gli ha consentito di accedere alla sede per la sua esibizione nella prima semifinale. Mercoledì ha mostrato sintomi lievi e poi purtroppo è risultato positivo ad un test rapido dell’antigene”.

Non resta che fare un enorme in bocca al lupo a Duncan Laurence, e attendere la seconda semifinale dell’Eurovision 2021. Appuntamento a questa sera per scoprire cosa accadrà.

