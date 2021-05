1 I favoriti dell’Eurovision 2021

Dopo l’annullamento dell’edizione dello scorso anno, questa sera torna ufficialmente l’Eurovision Song Contest 2021! L’amata manifestazione musicale si terrà come sappiamo a Rotterdam, e saranno ben tre le serate a cui assisteremo. Martedì 18 e giovedì 20 maggio si terranno le prime due semifinali della kermesse, durante le quali scopriremo chi saranno gli artisti finalisti, che si sfideranno invece sabato 22 maggio. Proprio nel corso dell’ultima puntata verrà eletta la canzone più bella d’Europa, e senza dubbio non mancheranno emozioni e grandi colpi di scena. Ben 39 sono le nazioni che si sfideranno tra loro, ma solo in 26 potranno accedere alla finalissima di sabato. A rappresentare l’Italia come sappiamo ci sono i Maneskin, che dopo aver vinto il Festival di Sanremo con la loro Zitti e Buoni hanno già avuto modo di accedere di diritto alla finale.

In attesa di scoprire cosa accadrà e chi sarà a vincere la manifestazione, in questi giorni sono partite le scommesse in merito agli artisti favoriti all’Eurovision 2021. Ma quali sono i brani che potrebbero vincere la gara e che hanno colpito di più? Secondo i bookmakers ad avere una possibilità di trionfare sarebbero proprio i Maneskin, che sono tra i più quotati di questa edizione. Naturalmente però al momento si tratta soltanto di ipotesi e senza dubbio nei prossimi giorni tutto potrebbe cambiare. Tuttavia per avere una prima idea di quello che potrebbe accadere, scopriamo le attuali quote delle nazioni che gareggeranno alla kermesse. Ecco la classifica, dalla decima alla prima posizione, riportata da SNAI:

Russia – 50

Lituania – 33

Ucraina – 28

Svizzera – 15

Bulgaria – 15

Cipro – 11

Islanda – 10

Malta – 6,00

Francia – 3,75

Italia – 3,25

Attualmente dunque l’Italia e i Maneskin, insieme alla Francia e Malta, sarebbero i favoriti dell’Eurovision 2021. Tuttavia precisiamo nuovamente che questa classifica nelle prossime ore potrebbe del tutto ribaltarsi. In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo le parole di Victoria De Angelis, bassista della band vincitrice del Festival di Sanremo, che ha svelato che per poter partecipare alla manifestazione il gruppo ha dovuto rivedere il testo di Zitti e Buoni.