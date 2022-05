1 Ecco cosa accadrà stasera all’Eurovision 2022

Mancano poche ore alla partenza ufficiale dell’Eurovision 2022 e questa sera su Rai 1 andrà in onda la prima semifinale della kermesse musicale. L’attesissimo evento quest’anno come sappiamo si tiene a Torino, grazie alla vittoria dei Maneskin dello scorso anno, e alla conduzione ci saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Nel corso della serata assisteremo alle esibizioni dei primi 17 paesi in gara. Tuttavia solo 10 artisti avranno la possibilità di accedere alla finale, che si svolgerà sabato 14 maggio. Tanta è l’emozione di scoprire cosa accadrà e senza dubbio ne vedremo di belle.

In queste ore ore intanto è stata svelata la scaletta della prima semifinale di Eurovision 2022. Andiamo dunque a scoprire l’ordine di uscita dei 17 paesi in gara questa sera e le canzoni che ascolteremo nel corso della diretta:

Albania Ronela Hajati – Sekret Lettonia Citi Zēni – Eat Your Salad Lituania Monika Liu – Sentimentai Svizzera Marius Bear – Boys Do Cry Slovenia LPS – Disko Ucraina Kalush Orchestra – Stefania Bulgaria Intelligent Music Project – Intention Olanda S10 – De Diepte Moldavia Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul Portogallo MARO – Saudade, Saudade Croazia Mia Dimšić – Guilty Pleasure Danimarca REDDI – The Show Austria LUM!X feat. Pia Maria – Halo Islanda Systur – Með Hækkandi Sól Grecia Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together Norvegia Subwoolfer – Give That Wolf A Banana Armenia Rosa Linn – Snap

Ricordiamo dunque che solo 10 dei 17 paesi in gara durante la prima semifinale accederanno alla finale di Eurovision 2022. In queste ore intanto a esprimersi sono stati gli scommettitori, che hanno stilato una classifica provvisoria con le nazioni favorite di questa sera. Andiamo a rivedere i pronostici dei bookmakers.