S10, la cantante dell’Olanda all’Eurovision, è identica a Soleil: le foto a confronto

S10 e Soleil Sorge si somigliano

Parte l’Eurovision Song Contest 2022 con la prima Semifinale, martedì 20 maggio. Tra coloro che partecipano c’è S10, vero nome Stien den Hollander, che rappresenta l’Olanda con la canzone De Diepte. Ma qualcuno, già guardando i video di presentazione sul web, ha notato una certa somiglianza con una nostra conoscenza decisamente famosa: Soleil Sorge.

L’influencer ex Uomini e donne e del Grande Fratello Vip pare somigliare molto alla cantante olandese, una delle poche che si esibisce nella sua lingua. Il confronto lo vediamo molto bene in questa foto in cui l’artista indossa la bandana. Ed anche Soleil porta questo oggetto tra i capelli, come successo proprio nella casa più spiata d’Italia. Vedere per credere.

S10 si è esibita per ottava questa sera. A proposito della sua partecipazione, aveva detto di tenere particolarmente al suo progetto e di essere molto entusiasta di questa esperienza. Giovanissima, ha appena 21 anni, la partecipazione all’Eurovision Song Contest le darà sicuramente modo di farsi conoscere ulteriormente a livello internazionale.

Insomma, di questa somiglianza con Soleil Sorge cosa ne pensate? Vi sembra che si somiglino davvero o è solo un’impressione? Diteci la vostra!

Potete seguire le dirette dell’Eurovision 2022 su Rai1 e rivedere ogni contenuto sul sito di RaiPlay.

