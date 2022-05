come ben sappiamo manca pochissimo all’inizio dell’Eurovision Song Contest 2022 in Italia, per la precisione a Torino. Il 10 maggio avrà inizio la manifestazione e si concluderà il 14 maggio con la finalissima durante la quale scopriremo il vincitore. Tra coloro che possiamo sicuramente conoscere ci sono Mahmood e Blanco per il nostro Paese, Emma Muscat per Malta e Achille Lauro per San Marino.

I conduttori, invece, saranno Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini. Quest’ultima ha rilasciato un’intervista, di recente, alla TV spagnola RTVe, parlando proprio della kermesse canora. Ha, innanzitutto, espresso la sua emozione nel poter partecipare a un’evento così speciale in queste vesti:

Ho fatto tante cose nella mia vita, ma questa dell’Eurovision è una strada diversa. Sono molto curiosa di quello che succederà a Torino tra poco. Voglio vivere questa esperienza come una nuova avventura. Dopo tanti anni nel mio ambiente conosco tutti i dettagli, ma il mondo dell’Eurovision è nuovo e questo vale per tutti i conduttori di quest’anno. Sono molto emozionata devi credermi. Felice di poter stare su quel palco con due amici come Mika e Alessandro.

Ma non finisce qui. Laura Pausini ha rivelato alcune clausole presenti all’interno del contratto che ha firmato quando ha deciso di diventare conduttrice de l’Eurovision Song Contest 2022. Ecco cosa riporta anche il sito Biccy:

Ti racconto una cosa particolare. Quando firmiamo il contratto da conduttori dell’Eurovision c’è scritto nero su bianco che non possiamo incontrare i concorrenti fino alla fine quando siamo sul palco di Torino. C’è anche un’altra cosa che ci è stata chiesta, che non possiamo mai dire la nostra opinione in nessuna occasione. Il mio preferito? Ecco appunto, non posso dirlo davvero. No non posso nemmeno qui in Spagna e ti spiego perché.

primo perché mi conoscono in molte nazioni. Soprattutto però per il meccanismo del concorso. La Spagna ad esempio non può votare per l’artista che la rappresenta. Se io qui dicessi che amo la cantante della Svezia o quelli dell’Italia potrei influenzare la votazione. Lo stesso discorso vale per Mika. Ovviamente però ho già i miei preferiti, ma non li dirò ovviamente