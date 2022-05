Il toro meccanico di Achille Lauro

Nel 2022 l’Eurovision Song Contest, come sappiamo, si terrà a Torino e la finale si terrà il 14 maggio. Nel corso della settimana dedicata alla manifestazione si terranno le semifinali e scopriremo se Achille Lauro andrà alla serata conclusiva. Il cantante, infatti, non rappresenterà l’Italia, compito di Blanco e Mahmood, ma lo Stato di San Marino. Porterà il brano “Stripper” e nella giornata di oggi, 2 maggio, si sono tenute le prove della sua esibizione.

Ecco quello che riporta il sito dell’Eurovision nel live blog: “So, where to start? Achille Lauro in a sparkly mesh body stocking, luxury feather boa and cowboy hat and boots? The bonus fur pom-poms? The final chorus sung whilst riding a red velvet bucking bronco? This is glam rock, but make it COUTURE. I’m not sure the Eurovision stage has ever seen anything like it, to be honest. We need a lie down“. La traduzione sarebbe:

Allora, da dove iniziare? Achille Lauro in calze a rete, un boa di piume di lusso e un cappello e stivali da cowboy? I pompon di pelliccia? Il coro finale che canta mentre lui cavalca un toro meccanico di velluto rosso? Questo è “glam rock” d’alta moda. Non so se l’Eurovision ha mai visto qualcosa del genere. Devo dire la verità. Dobbiamo stenderci.

Voi cosa ne pensate di questo look e cosa vi aspettate dall’esibizione? Fatecelo sapere con un commento (QUI per le foto). Nel frattempo sappiamo anche che un concorrente dell’Eurovision potrebbe non potersi presentare alla manifestazione: “Al momento, a causa dello sciopero del ministero degli Esteri, che incide sui protocolli di sicurezza, la delegazione israeliana non sarà presente all’Eurovision di Torino“.

Lo sciopero all’interno dello Shin Bet, servizio di intelligence di Israele, non permetterebbe la protezione di cui la delegazione israeliana necessita per lasciare il Paese. Non tutto, però, è perduto. Potrebbe, infatti, venire adottata la soluzione che di solito riguarda ragioni legate al Coronavirus. Ovvero la possibilità di fare esibire Michael Ben David da remoto. Vedremo se avrà l’oportunità di battersi contro Achille Lauro in qualche modo. Seguiteci per altre news.

