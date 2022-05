Molestie nel backstage di Eurovision 2022?

In queste ultime ore tre ragazze italiane assegnate alla delegazione di un cantante del Nord Europa hanno parlato con Il Corriere della Sera rivelando che avrebbero ricevuto molestie nel backstage dell’Eurovision 2022. Il tutto sarebbe avvenuto nel corso di una festa nella Reggia di Venaria, a Torino, come riporta anche il sito TPI: “Quei ballerini stranieri ci hanno fissato a lungo e dopo si sono avvicinati. Ballavamo vicini, poi abbiamo incominciato a sentire le loro mani addosso. Quando ci siano rese conto di quello che stava capitando, abbiamo cambiato stanza della festa“.

La ragazza che ha parlato dovrebbe avere 20 anni e come volontaria aiuta i membri della delegazione con la nostra lingua e la logistica: “Li aiutiamo con la lingua, prenotiamo i ristoranti o i taxi. I capi dei volontari ci hanno detto: ‘Dovete fare tutto quello che vogliono. Tranne pagare i conti’“. A questo punto inizia il racconto di ciò che sarebbe accaduto al party: “Alla festa domenica l’atmosfera era molto noiosa. Poi, dopo le sette, noi host ci siamo tolte le magliette arancioni, ci siamo sistemate un po’ eleganti. E ci siamo messe a ballare. È diventata una festa senza freni. Come una discoteca“.

La ragazza volontaria all’Eurovision 2022 ha continuato la storia affermando che alcuni ballerini di un artista straniero si sarebbero avvicinati a lei e alle sue amiche. A un certo punto, però, sarebbero andati troppo oltre con gli atteggiamenti:

C’erano questi ballerini di un artista straniero. Sono quelli che nell’intervista della sfilata hanno detto che amavano le ragazze italiane. Ci hanno fissato con insistenza prima di avvicinarsi al nostro gruppo. Erano fastidiosi. Hanno incominciato a ballare, a farci girare e poi hanno incominciato a toccarci. Sempre più giù, ci hanno palpato il sedere.

In base alla loro testimonianza anche la cantante di Cipro avrebbe ricevuto avances non richieste dai ballerini, ma non avrebbero passato il limite con lei. Rimaniamo in attesa di eventuali aggiornamenti e siamo sempre a disposizione per eventuali rettifiche o smentite. Seguiteci per altre news sull’Eurovision 2022.

Novella 2000 © riproduzione riservata.