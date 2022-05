1 Due naufraghi contro Nicolas

In questi giorni durante i vari daytime è stata mostrata una furibonda lite tra Nicolas Vaporidis e i suoi due compagni de L’Isola dei Famosi, Guendalina ed Edoardo Tavassi. Nel corso della puntata di lunedì, poi, l’attore ha avuto modo di chiarirsi, specialmente con il suo amico. Entrambi hanno dunque messo da parte le incomprensioni e si sono riappacificati.

Come segnalato da Biccy, durante l’extended edition sono state mostrate le immagini di domenica, quindi prima dell’appuntamento settimanale con la diretta, in cui Edoardo Tavassi ha smosso delle forti accuse contro Nicolas Vaporidis. Ecco quanto raccolto dal sito:

“Lui ripete che non è trash e che questa trasmissione l’ha fatta soltanto per un motivo che nemmeno voglio dire. Mi diceva di continuo che odia il trash e i programmi trash e che lui in queste cose non ci vuole sguazzare. Dice che vuole fare il naufrago serio”.

A seguire il naufrago ha continuato a raccontare che Nicolas parla male de L’Isola dei Famosi: “Questa cosa è disgustosa. Guardate che a me ripeteva di continuo che non vuole fare il trash come dice lui e che se ha fatto L’Isola è per un motivo che io so, questo è brutto“. Ha rivelato. Ma a metterci il carico da 90 è stata poi Guendalina Tavassi, che non si è risparmiata…