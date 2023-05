NEWS

Nicolò Figini | 14 Maggio 2023

eurovision 2023

Il gesto della Francia all’Eurovision 2023

Ieri sera, sabato 13 maggio, sarebbe dovuta andare in onda la finale di Amici 22. Questa, però, è stata spostata a oggi così da non competere con la finale dell’Eurovision 2023. L’ultimo appuntamento della kermesse musicale internazionale ha visto sfilare sul palco ben 26 Nazioni. Tra queste coloro che si sono aggiudicate un posto tramite le due semifinali e le cinque che sono passate di diritto.

Si tratta dell’Italia, della Germania, della Spagna, del Regno Unito e della Francia. A rappresentare quest’ultimo Paese abbiamo visto la cantante La Zarra con il brano “Evidemment“. All’interno della classifica a fine serata si è piazzata al sedicesimo posto. Tuttavia, secondo alcuni utenti del web, non avrebbe preso molto bene il risultato ottenuto al televoto.

Nel video qui sotto, infatti, la possiamo vedere mentre scopre quanti punti ha ottenuto dal pubblico da casa. Se le altre due persone accanto a lei stanno applaudendo, lei fa due movimenti strani con le mani. Prima fa un gesto con la mano sinistra e poi con la mano destra sembra proprio fare il dito medio guardando verso la telecamera.

Ovviamente questo gesto, che a molti è sembrato un dito medio anche se non ne siamo certi, è stato molto criticato dagli utenti del web. Secondo alcuni è stato sintomi di poca sportività e hanno scritto: “Str**zi da sempre” o ancora “L’ha presa bene“. Altri ironizzano: “Mai visto un dito medio con una classe così invidiabile“. E non mancano i commenti di apprezzamento perché divertiti dalla situazione: “La amo“.

