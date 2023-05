Chi è La Zarra: canzone cantante Francia Eurovision 2023

NEWS

Dopo la prima semifinale in onda il 9 maggio e la seconda semifinale in onda l’11 maggio, sabato 13 maggio 2023 va in onda la finale dell’Eurovision Song Contest. Solo alcuni Paesi sono andati di diritto a questa fase, ovvero i Big Five. Stiamo parlando di Italia, Regno Unito, Spagna, Germania e Francia. Scopriamo chi è la cantante La Zarra, rappresentante della Francia all’Eurovision 2023.

Chi è La Zarra

Nome e Cognome: Fatima Zahra Hafdi

Nome d’arte: La Zarra

Data di nascita: 25 agosto 1987

Luogo di Nascita: Montreal (Canada)

Età: 35 anni

Altezza: 1 metro e 69 centimetri

Peso: 61 kg

Segno zodiacale: Vergine

Professione: cantante

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @la_zarra

La Zarra età, vero nome e biografia

Chi è La Zarra, rappresentante della Francia all’Eurovision 2023? La cantante è nata a Montreal, in Canada, il 25 agosto 1987. Di conseguenza la sua età è di 35 anni. Ha un’altezza pari a 1 metro e 69 centimetri e un peso di circa 61 chili. Il suo vero nome è Fatima Zahra Hafdi.

Sappiamo che i genitori hanno origini marocchine. Da piccola ha vissuto a Montreal, ma oggi vive nella città chiamata Longueuil. Non sappiamo se ha fratelli o sorelle.

Sicuramente ha da sempre la passione per la musica ma non abbiamo alcuna informazione in merito ai suoi studi.

Il suo stile nel vestire lo deve all’amore per i film di Audrey Hepburn, che definisce di classe. Le piace passare il tempo libero a vedere le sue amiche drag queen esibirsi.

Ha casa ha due gatti e un pappagallo.

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata della cantante La Zarra, soprattutto dl punto di vista sentimentale?

Purtroppo sembra essere una persona molto riservata. Di conseguenza non sappiamo se sia fidanzata oppure no.

Al momento, infatti, possiamo presumere che sia single. Se dovessimo saperne di più vi aggiorneremo.

Dove seguire La Zarra: Instagram e social

Vediamo dove seguire La Zarra sui social. La cantante ha un account su Spotify ma ha un canale ufficiale su YouTube.

La troviamo anche su TikTok e su Twitter.

L’artista, inoltre, ha una pagina Facebook e un profilo su Instagram. Qui troviamo principalmente foto in merito alla vita lavorativa.

Carriera

La carriera de La Zarra ha inizio nel 2016 quando pubblica il singolo di debutto “Printemps blanc” in collaborazione con il rapper Niro.

Nel 2021, qualche anno più tardi, viene nominata ai NJR Music Award come rivelazione francofona dell’anno. Intanto rilascia l’album “Traîtrise“.

Nel gennaio del 2023 La Zarra l’emittente radiotelevisiva France Televisions l’ha scelta per rappresentare la Francia all’Eurovision Song Contest.

La canzone con cui rappresenta il proprio Paese di intitola “Evidemment“.

Album e canzoni

Ad oggi La Zarra ha all’attivo un solo album intitolato “Traîtrise“, pubblicato nel 2021. Tra le canzoni che ha rilasciato come singoli, invece, possiamo citare:

À l’ammoniaque/Mon dieu (2020)

(2020) Printemps blanc (2021)

(2021) Tirer un trait (2021)

(2021) Tu t’en iras (2021)

(2021) TFTF (2021)

(2021) Santa Baby (2021)

(2021) Sans Moi (2022)

(2022) Evidemment (2022)

Tra le collaborazioni de La Zarra, invece, menzioniamo quelle con Niro e Slimane.

La Zarra all’Eurovision 2023

L’avventura de La Zarra, cantante della Francia, all’Eurovision 2023 comincia sabato 13 maggio 2023. In quella serata si esibisce ufficialmente per la prima volta sul palco dell’arena a Liverpool.

Intervistata dagli inviati del Contest ha rivelato che prende ispirazione da Edith Piaf. Inoltre è anche una grande fan di Lana Del Ray, soprattutto del brano “Doin’ Time“, e anche di “Vogue” di Madonna.

Scopriamo qualcosa in più in merito al testo della sua canzone “Evidemment“…

Testo e canzone

La canzone che La Zarra, cantante della Francia all’Eurovision 2023, porta all’interno del Contest si intitola “Evidemment“.

Alle prove che si sono tenute nel mese di maggio, il sito ufficiale riporta che l’artista ha dato tutta se stessa. Ha trasformato l’arena nella più favolosa discoteca d’Europa:

“Ooh la la, questo è favoloso! Edith Piaf incontra Ledy Gaga. Con La Zarra in piedi sopra un piedistallo luccicante con indosso un vestito fatto di lustrini rossi e neri”.

Qui sotto, adesso, scopriamo una parte del testo di “Evidemment” in lingua originale:

Mon cœur, mes mains, mes yeux, mes reins

Plus rien ne m’appartient

J’me fais du mal pour

Faire du bien

J’oublie comme si c’n’était rien

Dans mon jardin d’enfer

Poussent des fleurs

Que j’arrose de mes rêves de mes pleurs

Ecco, quindi la traduzione in inglese del testo della canzone “Evidemment” che La Zarra porta all’Eurovision 2023 per rappresentare la Francia:

My heart, my hand, my eyes, my hips

Nothing’s mine anymore

I kill myself

To give them life

And act like it was nothing

In my hell garden

The plants are watered with the dreams and tears

Even at the top of the highest mountain, you still can’t touch the sky

Passiamo, ora, ai concorrenti che vedremo all’Eurovision…

I concorrenti dell’Eurovision 2023

Passiamo, adesso, al percorso de La Zarra…

Il percorso de La Zarra all’Eurovision 2023

Il percorso della cantante La Zarra all’Eurovision 2023 comincia e finisce nella serata di sabato 13 maggio durante la finale.

La Francia, infatti, fa parte dei cinque Paesi (insieme a Spagna, Italia, Germania e Regno Unito) che accedono di diritto a questa puntata.

Vedremo in che posizione si classificherà.