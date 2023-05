NEWS

Debora Parigi | 14 Maggio 2023

eurovision 2023

La classifica finale con tutti i punteggi per le varie nazioni in gara dell’Eurovision 2023. Vince la Svezia, ultima la Germania

La classifica dell’Eurovision 2023

Anche l’Eurovision 2023 è giunto alla fine con questa Finale andata in onda il 13 maggio in diretta da Liverpool. Lo scorso anno ha vinto l’Ucraina, ma non ha potuto organizzare l’evento nella sua nazione per la guerra. Così è toccato al Regno Unito arrivato al secondo posto.

Ma com’è finita questa edizione dell’Eurovision? Come vi abbiamo detto prima, a vincere è stata la Svezia con Loreen. Quindi il prossimo anno l’evento si terrà proprio nel Paese del nord europa. Al secondo posto troviamo la Finlandia e al terzo Israele. Vediamo quindi adesso la classifica finale totale con quindi tutte le posizioni delle varie nazioni presenti.

Marco Mengoni con la sua Due Vite non è salito sul podio per davvero un soffio. L’Italia infatti risulta essere quarta con 350 punti, staccando la Norvegia di quasi 100 punti. Risultato non positivo per il Paese ospitante, il Regno Unito, che dal pubblico ha preso pochissimi voti arrivando penultimo con un totale di 24 punti. E anche la Germania quest’anno ha floppato. Nonostante la band sia molto amata, il risultato finale è ultimo posto con dei miseri 18 punti.

La prossima edizione dell’Eurovision si terrà quindi in Svezia e, notizia data proprio nel corso dell’Eurovision 2023, parteciperà di nuovo il Lussemburgo che è assente da tantissimi anni.