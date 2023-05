Eurovision 2023, Mara Maionchi fa una gaffe durante un fuori onda

NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Maggio 2023

La gaffe di Mara Maionchi all’Eurovision 2023

È da pochi minuti partito ufficialmente l’Eurovision 2023, che come sappiamo quest’anno si tiene a Liverpool. Stasera va in onda la prima delle due semifinali e a salire sul palco sono i primi 15 artisti. Giovedì 11 si terrà invece la seconda semifinale, mentre sabato 13 si svolgerà la finalissima, durante la quale verrà eletto il paese vincitore di questa edizione.

Quest’anno a commentare per l’Italia tutto quello che accade nel corso della kermesse musicale sono Mara Maionchi e Gabriele Corsi, che stanno già conquistando il cuore del web. In particolare l’ex giudice di X Factor sta già facendo divertire il pubblico con i suoi commenti, e a inizio diretta è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Nel corso della sigla d’apertura dell’Eurovision 2023 infatti proprio Mara Maionchi ha fatto una piccola gaffe, senza rendersi conto di essere in onda. Il microfono della conduttrice era infatti aperto, e a quel punto il pubblico ha sentito chiaramente Mara lamentarsi per aver dovuto salire una “scala terribile” per raggiungere la cabina di commento. Come se non bastasse la Maionchi ha aggiunto: “Una fatica”.

La gaffe della produttrice non è naturalmente passata inosservata, e sui social non sono mancati commenti ironici.