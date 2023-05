Anticipazioni Uomini e donne: Tina mangia la ricotta di fronte a Elio, che dà della scema a Gemma

NEWS

Debora Parigi | 9 Maggio 2023

Uomini e donne

Anticipazioni Uomini e donne Trono Over del 9 maggio

Si è svolta questo pomeriggio una nuova registrazione, grazie alle anticipazioni, del Trono Classico e del Trono Over di Uomini e donne. Secondo le ultime notizie, si tratterebbe dell’ultima registrazione. Infatti pare che questa sia l’ultima settimana di messa in onda del programma. Ma Raffaella Mennoia ha dichiarato che il dating show durerà fino alla fine di maggio. Si vocifera che per le prossime due settimana vada in onda il “meglio di…”, ma staremo a vedere.

Comunque dopo la scelta di ieri di Luca Daffrè, oggi c’è stata la scelta di Nicole. E anche questo ci fa pensare appunto che possa essere l’ultima registrazione. Comunque, dopo avervi raccontato cosa ha scelto la tronista e la risposta che ha ricevuto, vi parliamo del Trono Over col quale è proprio iniziata la puntata.

Ecco che quindi a Uomini e donne, come riportano le anticipazioni rilasciate da Lorenzo Pugnaloni, c’è stata subito una lunga discussione tra Gemma, Gabriella, Elio e Claudio. Tutto è andato avanti parecchio e quindi probabilmente questa parte durerà per tutta la puntata in onda giovedì. Ma non finisce qui, perché Elio si è scontrato anche con Tina e quest’ultima si è messa a mangiare la ricotta di fronte a lui. Come sappiamo, lui odia la ricotta per dei traumi del passato. Come se non bastasse, nella discussione il cavaliere ha espressamente detto a Gemma che è una scema.

Andando più nel dettaglio, Tina ha offerto a Gemma un toast con la ricotta e Gianni ha detto che è davvero un evento raro che le due donne vadano d’accordo. E dopo che Elio aveva dato a Gemma della scema, lei ha minacciato di buttarle la ricotta in faccia. A questo punto il cavaliere ha risposto che, se l’avesse fatto, l’avrebbe denunciata. Così Gianni si è intromesso dicendo di essere stufo di queste denunce. Elio ha fatto parecchie sfuriate e ha discusso anche con Armando.