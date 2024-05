Angelina Mango in calo, Israele tra i favoriti: cambiano le previsioni degli scommettitori

Spettacolo

Nicolò Figini | 10 Maggio 2024

Eurovision 2024

Angelina Mango ha stregato l’Italia e tutto il resto del mondo con la sua esibizione de “La noia” nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024. Ma quali sono le sue probabilità di vittoria nella finale?

Angelina Mango vincerà l’Eurovision 2024?

Angelina Mango sta riscuotendo sempre più successo e dopo la vittoria al Festival di Sanremo può entrare nei cuori anche del resto del mondo. Grazie all’Eurovision Song Contest 2024, che viene trasmesso anche al di fuori dell’Europa, potrebbe ottenere grande notorietà oltreoceano, un po’ come accaduto per i Maneskin.

Al momento non sappiamo come andrà la finale di sabato 11 maggio, ma abbiamo la certezza che la sua esibizione de “La noia” nella seconda semifinale sia stata un trionfo. Tantissimi i complimenti che ha ricevuto sui social e anche il boato del pubblico presente in Svezia al termine della performance.

Ora però tutti si chiedono quali siano le probabilità di vittoria di Angelina Mango all’Eurovision 2024. A rivelarcelo ci pensa il sito Eurovisionworld.com, che si occupa di racchiudere tutte le quote e le puntate degli scommettitori. A quanto pare al primo posto troviamo la Croazia, seguita da Israele e Svizzera. Medaglia di legno per la Francia seguita da Irlanda, Ucraina e Italia.

Le probabilità di vittoria di Angelina Mango all’Eurovision 2024

Angelina Mango, quindi, secondo gli scommettitori potrebbe rientrare nella top ten ma non classificarsi sul podio. Pochi giorni prima dell’inizio della kermesse era posizionata al quarto posto, per poi salire al terzo e quindi scendere al settimo. Sicuramente un duro colpo per tutti gli italiani suoi fan, ma non tutto è ancora perduto. Niente è stato deciso e tutto ciò si basa solo sulle previsioni e le scommesse degli scommettitori, appunto.

Per capire come andrà davvero a finire dovremo aspettare cosa accadrà nella finale di sabato 11 maggio 2024. Noi vi continueremo ad aggiornare tenendo le dita incrociate per la vittoria o l’ingresso nella top 3 di Angelina Mango.