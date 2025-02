Sono stati resi noti i cantanti in gara a San Marino Song Contest 2025, il festival che va a selezionare l’artista che gareggerà per San Marino appunto all’Eurovision Song Contest. Tra di loro ci sono molti nomi conosciuti del panorama musicale italiano. Ecco chi sono tutti.

Tutti i cantanti in gara al San Marino Song Contest 2025 per l’Eurovision

Dopo Sanremo c’è attesa da alcuni anni per Una voce per San Marino, il festival che va a selezionare l’artista che rappresenta lo stato indipendente all’Eurovision Song Contest. La curiosità è sempre tanta perché partecipano molti cantanti italiani, alcuni a volte delusi da Saremo. Ma a quanto pare per quest’anno non è così. Però possiamo dire che un partecipante in particolare sta facendo molto chiacchierare.

Poche ore fa, infatti, sono stati resi noti i cantanti in gara a San Marino Song Contest 2025 (così si chiama quest’anno). E si vedono tanti nomi decisamente famosi. Come detto, nessun Big dell’ultimo Festival di Sanremo, ma comunque uno che è stato molto protagonista della kermesse di quest’anno. Ecco la lista degli artisti con la loro provenienza e il titolo della canzone:

Bianza Atzei (Italia) – “Testacoda”

(Italia) – “Testacoda” Besa (Albania) – “Tiki Tiki”

(Albania) – “Tiki Tiki” Boosta (Italia) – “BTW”

(Italia) – “BTW” Vincenzo Capua (Italia) – “Sei sempre tu”

(Italia) – “Sei sempre tu” Pierdavide Carone (Italia) – “Mi vuoi sposare?”

(Italia) – “Mi vuoi sposare?” Marco Carta (Italia) – “Solo fantasia”

(Italia) – “Solo fantasia” Luisa Corna – (Italia) – “Il giorno giusto”

– (Italia) – “Il giorno giusto” Curli (Svezia) – “Juliet”

(Svezia) – “Juliet” Elasi (Italia) – “Lorella”

(Italia) – “Lorella” Haymara (Italia) – “Tomame las manos”

(Italia) – “Tomame las manos” King Foo (Slevenia) – “The Edge of the world”

(Slevenia) – “The Edge of the world” Paco (San Marino) – “Until the end”

(San Marino) – “Until the end” Gabry Ponte (Italia) – “Tutta l’Italia”

(Italia) – “Tutta l’Italia” Questo e Quello (Italia) – “Bella Bella”

(Italia) – “Bella Bella” Silvia Salemi (Italia) – “Coralli”

(Italia) – “Coralli” Angy Sciacqua (Belgio) – “I”

(Belgio) – “I” Taoma (Italia) – “NPC”

(Italia) – “NPC” Teslenko (Ucraina) – “Storm”

(Ucraina) – “Storm” The Rupled (Italia) – “You Get Me So High”

(Italia) – “You Get Me So High” Giacomo Voli (Italia) – “Ave Maria”

Come notiamo, in questa lista di 20 artisti in gara ci sono nomi di un certo spessore. Ad esempio, abbiamo Pierdavide Carone che sta facendo un percorso perfetto a Ora o mai più. Colui che però sta facendo davvero discutere è Gabry Ponte e la sua Tutta l’Italia. La canzone ci ha fatto ballare proprio durante il Festival di Sanremo ed è diventata un vero e proprio tormentone. Sarà proprio lui a rappresentare San Marino all’Eurovision?

Ricordiamo che San Marino Song Contest 2025 si svolgerà sabato 8 marzo.