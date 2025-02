Nel corso dell’ultima puntata del suo podcast Pulp Podcast, Fedez ha parlato del Grande Fratello e ha così citato Helena Prestes. Ecco quello che è accaduto e le dichiarazioni del rapper.

Fedez cita Helena Prestes

Il Grande Fratello arriva a Pulp Podcast, il nuovo podcast di Fedez. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Poche ore fa il rapper ha pubblicato la nuova puntata del suo programma, che come è noto conduce insieme a Mr Marra. Ospiti della trasmissione sono stati due ragazzi affetti dalla sindrome di Down, Maria e Simone, e proprio e quest’ultimo ha ammesso di essere un fan sfegatato del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il rapper così, parlando della passione del ragazzo per il GF, ha anche citato Helena Prestes e in merito ha affermato:

“Lui segue molto il Grande Fratello, mi ha spiegato tutta una situazione pazzesca che sta succedendo in questo momento nella casa. Lui è un grande fan di questa concorrente che si chiama Helena Prestes”.

A replicare alle parole di Fedez è stato lo stesso Simone che, spendendo bellissime parole per Helena Prestes, ha aggiunto: “È una bella donna, buona, simpatica, avrà un carattere titubante, ma è sempre stata umile, sa ascoltare e sa perdonare. È una provocatrice, ma lo fa nel migliore dei modi”.

Oggi Helena citata da fedez e Simone Voglio vedere questo video livee REBECCAAA 🥹❤️‍🔥#grandefratello #gfvip pic.twitter.com/PFBZuASnFd — FATA_MADRINA (@laFata_Madrina) February 24, 2025

Poco dopo Federico ha commesso anche una piccola gaffe, affermando: “Quindi sei proprio fan di Helena. Mi ha fatto vedere che ha anche la password del lavoro con il nome di lei”. Resosi conto dell’errore, il rapper è scoppiato a ridere e ha aggiunto: “Ah non avrei dovuto dirlo. Mi dimentico sempre che ci sono le telecamere, devi cambiare la password adesso”. Il Grande Fratello dunque è stato argomento di dibattito anche a Pulp Fiction e l’accaduto non è ovviamente passato inosservato.