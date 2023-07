Niveo sogna una collaborazione con Angelina Mango: la rivelazione

NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Luglio 2023

Amici 22

Le parole di Niveo

Uno dei protagonisti di Amici 22 è stato senza ombra di dubbio Niveo. Nonostante il giovane cantante sia stato eliminato pochi giorni prima della partenza del Serale, in queste settimane ha ottenuto un grande successo e ha conquistato il cuore del pubblico. Nelle ultime ore così Marco ha rilasciato una lunga intervista a Superguidatv, durante la quale ha parlato della sua esperienza all’interno del talent show di Maria De Filippi. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Il ricordo più bello è stato il primo mese ad Amici. Avevo un sorriso stampato in faccia ogni volta che andavo a dormire e ogni volta che mi svegliavo la mattina. Durante questo percorso non è stato tutto rose e fiori. Ho avuto anche dei black out, momenti difficili in cui vedevo tutto nero. Mi sono preso anche qualche ramanzina da parte di Lorella”.

Ma non è finita qui. Il cantante infatti ha anche parlato della sua relazione con Rita Pompili, conosciuta proprio ad Amici 22, e che prosegue ancora oggi. Ma come procedono le cose tra i due? Ecco cosa afferma Marco: “La nostra relazione procede a gonfie vele. Lavoriamo tanto e ci supportiamo a vicenda. Abbiamo tanti progetti insieme. Di lei mi ha colpito il fatto che i sentimenti li vive sempre al massimo”.

Come se non bastasse Niveo ha anche fatto una rivelazione inedita, ammettendo di sognare una collaborazione con Angelina Mango. Queste le sue parole a riguardo:

“Mi piacerebbe collaborare con Angelina Mango. La stimo come artista e anche come donna”.

L’ex allievo di Lorella Cuccarini ha poi parlato della possibilità di partecipare al Festival di Sanremo in futuro, e in merito il cantante dichiara: “Sanremo il sogno più grande al momento. È prematuro parlarne adesso ma sto studiando tantissimo per far sì che si avveri”.