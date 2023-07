NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Luglio 2023

Si cercano volontari per il concerto di Harry Styles Campovolo: turni da 10 ore non pagati. Scoppia la polemica sui social

Scoppia la polemica sul concerto di Harry Styles

In questi giorni si sta a lungo parlando di Harry Styles e del concerto evento che si terrà alla RCF Arena di Campovolo sabato 22 luglio. Il cantante britannico infatti torna nel nostro paese, dopo i due sold out della scorsa estate a Bologna e Torino, con un ennesimo show che concluderà ufficialmente questa lunga tournée. Ben 103 mila le persone attese per questo live, che è già sold out da mesi. Nel mentre abbiamo appreso che alcune fedeli fan già da quasi una settimana sono in fila a Campovolo, con la speranza di conquistare la ambita transenna e per avere Harry a pochissimi passi. Nelle ultime ore come se non bastasse è accaduto dell’altro che non è passato inosservato.

Stando a quanto riportano diverse testate, pare che tra gli organizzatori del concerto di Harry ci sia anche il PD, che starebbe cercando dei volontari per l’evento. Gli iscritti al partito avrebbero così ricevuto un messaggio, che recita: “Ciao, la Federazione PD di Reggio Emilia, collabora allo svolgimento dei concerti in Arena ed in questo momento stiamo lavorando al concerto di Harry Styles. Se ti va di fare volontariato, puoi fare riferimento”. La mansione prevista è quella della “distribuzione a bancone di alimenti e bevande pronte, in supporto al catering gestore”.

Due i turni previsti per coloro che volessero fare da volontari al concerto di Harry Styles a Campovolo. Il primo dalle 6 di mattina fino alle 16 e il secondo dalle 14.30 alla fine del concerto. Tuttavia ciò che ha fatto storcere il naso ai più è la totale assenza di retribuzione. I volontari infatti dovrebbero lavorare in maniera del tutto gratuita, con la possibilità però di assistere al concerto.

Sui social è così scoppiata la polemica, e non sono mancate numerose critiche da parte degli utenti.