Amici 22, Niveo viene riconosciuto dal tassista che chiama la moglie sua fan

Debora Parigi | 6 Giugno 2023

Momento divertente per Niveo di Amici 22 su un taxi

Per gli allievi di Amici 22 sembra vada di moda essere riconsciuti in taxi dal tassista di turno. Dopo Cricca e Gianmarco che si sono resi protagonisti di un siparietto divertente lo scorso mese, ora è il turno di Niveo.

Il cantante era nella scuola dalla prima puntata dell’ultima edizione andata in onda. Allievo di Lorella Cuccarini, il suo percorso si è interrotto proprio a un passo dal Serale. Ma i fan fuori lo hanno aspettato e lui sta continuando a portare avanti il suo sogno con piccole serate nei locali. E adesso è uscita anche sua nuova musica.

La cosa divertente in taxi che è accaduta è stata mostrata proprio dallo stesso Niveo. Il cantante, infatti, ha pubblicato il video sul suo canale TikTok. In pratica il tassista che lo stava portando lo ha riconosciuto, anche se non era sicurissimo e non voleva fare una figuraccia. Così, di fronte a lui, ha chiamato la moglie e le ha chiesto se conoscesse un certo Niveo e perché lo conosceva. Lei ha risposto di sì e che era ad Amici. Così il tassista le ha detto che lo aveva in auto.

Subito è partita la grande emozione della signora che, sentita la voce dell’ex allievo di Amici 22, lo ha riempito di complimenti. Gli ha detto che era bravissimo e che era stato un vero peccato che fosse stato eliminato, non se lo meritava. Gli ha comunque detto di continuare ad anadare avanti nella musica augurandogli anche tanto successo e una bella carriera.

E, come detto, proprio di recente è uscita della uova musica di Niveo, lo scorso venerdì per la precisione. Inoltre, parlando della sua vita privata, la storia d’amore con la ballerina Rita sta continuando a gonfie vele.