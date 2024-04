NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Aprile 2024

Uomini e donne

Piccola operazione per Andrea Dal Corso: ecco cosa è accaduto e come sta oggi l’ex corteggiatore di Uomini e Donne

In queste ore Andrea Dal Corso si è sottoposto a una piccola operazione, facendo preoccupare i fan. Teresa Langella però interviene e rivela come sta.

Come sta Andrea Dal Corso

Sono trascorsi ben 5 anni da quando Teresa Langella sedeva sul trono di Uomini e Donne. Come in molti ricorderanno, dopo un lungo percorso fatto di alti e bassi l’ex tronista decise di lasciare il dating show di Maria De Filippi con Andrea Dal Corso, che tuttavia a sorpresa rispose di no. A quel punto Teresa, con il cuore spezzato, tentò di voltare pagina. Inaspettatamente però l’ex corteggiatore, dopo essersi reso conto dello sbaglio fatto, cercò di conquistare nuovamente la fiducia della Langella, fino a quando i due non diedero ufficialmente inizio alla loro bellissima storia d’amore.

Ancora oggi i due sono felicemente innamorati e col passare del tempo si sono mostrati sui social complici e affiatati. Ma non solo. Qualche tempo fa infatti Andrea ha fatto una romantica proposta di matrimonio a Teresa e così a breve la coppia si sposerà, per la gioia di tutti i fan. In attesa del grande giorno però in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto preoccupare i seguaci degli ex volti di Uomini e Donne. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come qualcuno ha notato, Andrea Dal Corso si è sottoposto a una piccola operazione. Adesso però a intervenire con un post sui social è stata la stessa Teresa Langella, che ha spiegato cosa è accaduto e come sta oggi il suo compagno. Queste le dichiarazioni dell’ex tronista: “Il mio cucciolo sta bene. Grazie a tutti per l’amore immenso. Gli è stata tolta una cisti dal petto che poi verrà analizzata nei prossimi giorni ma il dottore dice che non c’è nulla di cui preoccuparsi”.

Pare quindi che Andrea stia bene e non ci sia di che preoccuparsi. A Dal Corso dunque facciamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione.