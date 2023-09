NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Settembre 2023

Parla Teresa Langella

Sono passati alcuni anni da quando Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne. Da quel momento i due non si sono più lasciati e a breve si uniranno in matrimonio. Proprio nelle ultime ore, l’ex tronista del dating show ha rilasciato una lunga intervista a FanPage, durante la quale ha rivissuto i momenti più importanti della sua storia con Andrea. Partendo dal primissimo incontro, avvenuto a Temptation Island (entrambi parteciparono come tentatori, ndr), Teresa afferma:

“A Temptation Island io incrociai lo sguardo di Andrea, ricordo che mi venne una fitta al cuore. Poi non ci incontrammo più. Dopo il programma offrirono il trono ad entrambi. Lui però disse di no perché era impegnato. […] Quando arrivò il trono, Mara Fasone chiese di conoscerlo. Quando lo vidi in studio rimasi senza parole. Lui iniziò il percorso con Mara, a me piace farmi corteggiare, ma per sfida decisi di andare nel suo hotel. Ci incontrammo e parlammo per un’ora, già lì capii la nostra intesa. Durante il nostro percorso lo mettevo alla prova costantemente, non riuscivo a conoscerlo fino in fondo”.

Come è noto però, al momento della scelta, Andrea Dal Corso decise di dire di “no” a Teresa Langella, spezzandole il cuore. Poco dopo l’ex corteggiatore, tornato sui suoi passi, tentò la qualunque per riconquistare la cantante, che oggi dichiara:

“Mi ha colpita quando inviò una lettera a mio padre, arrivò fuori al cancello di casa mia. Lì capii che non stava giocando, ho voluto credergli. Lui oggi, quando ne parliamo, mi dice che si sentì stretto in quella situazione. Lui ha un grande cuore, è buono, queste sono le cose di lui che mi hanno fatto perdere la testa. Ci compensiamo, mi ha reso una persona migliore, è il mio valore aggiunto”.

Da quel momento Teresa Langella e Andrea Dal Corso non si sono più separati e pochi mesi fa è arrivata una bellissima proposta di matrimonio. Ma quando e dove si sposeranno i due? Ecco cosa annuncia Teresa:

“O la prima o la seconda settimana di maggio, in Costiera. Devo ancora confermare la location, anche in base a quella avrò la data certa. Sposarmi in Costiera è il mio sogno. Ora sto visitando altre location, Andrea se n’è andato e ora andrò in giro con i miei genitori. Mi ha detto ‘Tanto comunque scegli sempre tu'”.