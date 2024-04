Torna il sereno tra Belen e Stefano, che festeggiano insieme il compleanno del figlio Santiago (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 10 Aprile 2024

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Santiago, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ha compiuto ieri 11 anni. E per l’occasione ha festeggiato con tutte le persone a lui care e alcuni amici. Al compleanno erano presenti entrambi i genitori con tanto di foto pubblicate sui social. L’ex coppia ha quindi fatto pace proprio per il bene del figlio.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme al compleanno del figlio Santiago

Compleanno per Santiago, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il bambino, anzi ragazzino ormai, ieri ha compiuto 11 anni e per l’occasione i suoi genitori gli hanno regalato una giornata davvero speciale e gli hanno dimostrato tanto affetto.

Belen gli ha scritto una dedica dolcissima: “A te che sei un bravo ragazzo, a te che mi hai insegnato a essere una brava mamma, a te che con i tuoi profondi occhi dai il senso più grande che la vita mi possa aver regalato. Te amo fino a morire d’amore. Tanti auguri Santiago, sono fiera di te! Tanto tanto! Per te”. Stefano ha mostrato il regalo che gli ha fatto: una bicicletta.

Ma non finisce qui perché Santiago sembra essere l’artefice della pace fatta tra i due ex coniugi. Dopo una paparazzata del settimanle Gente in cui erano insieme col figlio, adesso gli utenti hanno notato anche altro porprio in occasione del compleanno. Nelle foto della festicciola con gli amici di Santiago pubblicate da Belen nelle sue storie Instagram, si può notare anche Stefano.

Non sappiamo se Belen Rodriguez e Stefano De Martino abbiano davvero fatto totalmente pace. Sicuramente hanno trovato un quieto vivere per il bene del figlio. Ricordiamo, infatti che la Rodriguez a Domenica In raccontò dei tanti tradimenti da parte dell’ex marito e che aveva scoperto facendo anche un giro di telefonate. Da lì si aprì una grande polemica con tanto dibattito mediatico.