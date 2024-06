NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Giugno 2024

Grande Fratello

In queste ultime ore Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono mostrati a cena insieme e sui social si riaccendono le speranze dei fan.

Beatrice Luzzi a cena con Giuseppe Garibaldi

Sappiamo tutti che nella casa del Grande Fratello è nato un legame speciale tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. A un tratto però l’attrice e il collaboratore scolastico si sono allontanati e tra loro sono partiti non pochi scontri. Poche settimane prima della fine del reality show tuttavia, a sorpresa, tra gli ex gieffini c’è stato un inaspettato riavvicinamento e così dopo aver lasciato la casa i due hanno preso a frequentarsi. Nel mentre i fan non hanno mai smesso di supportare e di sostenere questa coppia e in molti si chiedono cosa stia accadendo tra loro.

Solo di recente proprio Garibaldi ha scritto una lunga lettera alla Luzzi attraverso le pagine del settimanale DiPiù. Giuseppe ha così fatto una vera dichiarazione a Beatrice, affermando: “Sogno di riaverti tra le mie braccia e soprattutto non voglio più deluderti. Ti assicuro, io ce la sto mettendo tutta per farti capire quanto sei importante per me, anche se non me ne va bene una. […] Ti chiedo scusa per quello che è successo nella casa. Sento di averti mancato di rispetto e non è da me, ma posso rimediare. Ti fidi? Vuoi buttarti in questa avventura? Saremo solo io, tu e le stelle“.

In queste ore come se non bastasse è accaduto qualcosa che ha riacceso le speranze dei fan. Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono infatti mostrati insieme a cena e naturalmente nel giro di pochi minuti lo scatto ha fatto il giro del web.

Attualmente però non sappiamo cosa stia accadendo tra gli ex concorrenti del Grande Fratello e quali siano i rapporti tra loro. Senza dubbio però l’attrice e il collaboratore scolastico stanno cercando di capire come far funzionare le cose e ai due facciamo un grande in bocca al lupo.