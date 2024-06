NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Giugno 2024

Chiara Nasti

A distanza di poche settimane dal parto, Chiara Nasti ha deciso di realizzare, proprio come durante la sua prima gravidanza, un calco del seno e del pancione. Sui social tuttavia piovono le critiche e così l’influencer decide di replicare agli hater.

La replica di Chiara Nasti

Ancora una volta a finire al centro della polemica è Chiara Nasti. Sappiamo bene ormai che la celebre influencer nel corso degli anni ha fatto spesso discutere il web, tuttavia ha sempre tenuto testa ai leoni da tastiera. Nelle ultime ore però è accaduto dell’altro che non è passato inosservato e che ha dato il via a nuove critiche. Come di certo in molti sapranno, attualmente Chiara è incinta del suo secondo figlio e manca ormai sempre meno al parto. La Nasti è infatti al nono mese di gravidanza e a breve dunque darà alla luce la sua bambina, che si chiamerà Dea, nata dall’amore con il marito Mattia Zaccagni, dal quale già nel 2022 aveva avuto un figlio, Thiago.

Proprio come accaduto durante la sua prima gestazione, in queste ore l’influencer ha deciso di realizzare un calco del seno e del pancione e ha così mostrato il tutto sui suoi social. Come era prevedibile però non sono mancate le critiche del web e c’è anche chi ha affermato di non capire “l’utilità” di questa pratica. A quel punto Chiara Nasti ha deciso di replicare e senza peli sulla lingua ha affermato:

“Se la trovi inutile semplicemente non farla. C’è chi la trova una cosa carina da conservare per tutta la vita. Nessuno obbliga nessuno. A me piace tanto”.

In questi giorni intanto Chiara Nasti si sta preparando ad accogliere la sua bambina, che tra pochi giorni verrà alla luce. Non resta dunque che fare i nostri più sinceri auguri all’influencer, in attesa del parto.