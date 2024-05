Holden e Sarah si lanciano messaggi in codice d’amore nelle loro canzoni? Lei interviene

Spettacolo

Andrea Sanna | 28 Maggio 2024

Amici 23

I fan più attenti hanno analizzato due dei brani di Sarah e Holden e hanno ipotizzato dei possibili messaggi in codice d’amore che si sarebbero scambiati i due. La cantante in un’intervista radiofonica ha pensato di intervenire e fare chiarezza una volta per tutte!

Sarah torna a fare chiarezza su Holden

Dopo Amici 23 tutti gli occhi sono puntati sui protagonisti di quest’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi, impegnati nei vari instore e ospitate. Chiacchieratissimi sono in particolare Holden e Sarah. Diversi fan del programma pensano infatti che tra loro sia nata una storia, tenuta in gran segreto.

Entrambi, però, non appena avuta occasione hanno smentito i pettegolezzi e proprio a Verissimo hanno parlato di amicizia. Ma il web non molla! Le voci continuano a circolare e c’è chi vede dei messaggi nascosti in due precisi brani pubblicati da Sarah Toscano e Holden nei loro rispettivi EP.

A Radio Subasio con ospite l’ex allieva del talent si è parlato proprio di questo, quando la conduttrice ha ricordato come diversi fan hanno preso come riferimento “L’ultima volta” di Sarah e “Ossidiana” di Holden (dov’è presente proprio la collaborazione insieme alla vincitrice di Amici 23). La presentatrice ha notato che ci sono dei messaggi d’amore. E ha citato due frasi: “Perché tu qui dici ‘mi baci appassionatamente sulla porta, questa sarà per noi l’ultima volta’. Holden invece replica nella sua ‘aspettami fuori dalla porta, in camicia da notte, l’ultima volta come le ultime volte‘”.

Sarah Toscano anche questa volta però ha smentito il tutto, come ripreso anche da Biccy. Ha spiegato che non vede alcuna similitudine tra i due testi e crede semplicemente sia un caso: “Penso sia un’immagine non troppo assurda dare un bacio a qualcuno sulla porta. Però non ti so dire sinceramente cosa c’è dietro. Che piacciamo io e Holden come coppia? Sì l’ho letto e so che dicono questo“.

A quel punto la speaker radiofonica ha voluto sapere da Sarah Toscano se i rumor sulla presunta storia con Holden nascondessero o meno del vero. Per l’ennesima volta però la cantante ha spiegato che non c’è alcun coinvolgimento sentimentale:

“Dirò fino alla morte che non è così. Holden è una bellissima persona, è un ragazzo che stimo tanto“. Sarah Toscano ha anche ricordato come in questi mesi abbiano creato un bellissimo rapporto d’amicizia. E peraltro ha fatto sapere che ancora non si è mai innamorata! Sarà riuscita a spegnere i gossip stavolta?