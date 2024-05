Ballando con le stelle? No grazie! Pierpaolo Spollon smentisce la sua partecipazione

Spettacolo

Nicolò Figini | 28 Maggio 2024

Ballando con le stelle

In queste ultime ore Pierpaolo Spollon ha risposto ai rumor che vedrebbero la sua partecipazione alla prossima edizione di Ballando con le stelle. Ecco cosa ha rivelato l’attore.

La verità di Pierpaolo Spollon su Ballando

Nelle ultime settimane sono uscite alcune indiscrezioni in merito alla lista completa di concorrenti che potremmo vedere esibirsi a Ballando con le stelle 2024. Al momento è ancora troppo presto per avere qualsiasi certezza, ma comunque l’elenco aveva entusiasmato tutto il web, soprattutto per la presenza di alcuni volti molto amati. Tra questi possiamo citare per esempio Bruno Barbieri o Pierpaolo Spollon.

Quest’ultimo è un attore di cui si è sentito molto parlare nel corso degli ultimi anni. Ha fatto parte di diverse fiction Rai tra le quali possiamo menzionare L’Allieva, La Porta Rossa, Che Dio ci aiuti e Doc – Nelle tue mani. Ma Netflix lo ha scelto anche per prendere parte all’edizione italiana di Odio il Natale.

Insomma, il suo successo è grande è lo scorso anno è stato tra i ballerini per una notte insieme alla collega Maria Chiara Giannetta. All’epoca Milly Carlucci, come accade con i Vip più talentuosi, gli aveva proposto di prendere parte al cast della prossima edizione. Tuttavia pare che Pierpaolo abbia smentito queste voci con la sua solita dose di ironia durante una chiacchierata con Francesca Fialdini a Da Noi a Ruota Libera:

“Ballando? Talmente bugiardi che non mi hanno mai chiamato”.

Che sia la verità o solo un modo per depistare tutti i suoi fan? Al momento non possiamo saperlo e dobbiamo prendere per buone le sue parole. Ovviamente tutti coloro che lo seguono con affetto sperano di vederlo approdare a Ballando con le stelle perché porterebbe, oltre che la bravura, anche tutta la sua simpatia.

Staremo a vedere che cosa accadrà, di sicuro non ne sapremo molto di più prima dell’autunno.