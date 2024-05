Maria De Filippi approda negli USA, attrice di Grey’s Anatomy parla di lei: “La nostra Oprah” (VIDEO)

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 28 Maggio 2024

Maria de Filippi

Non solo l’Italia! Maria De Filippi approda anche negli States! L’attrice di Grey’s Anatomy e Station 19, Stefania Spampinato parla della nota e amata conduttrice durante un podcast: “Lei è la nostra Oprah”.

“Lei è la nostra Ophrah”, Maria De Filippi è amata anche negli USA!

Da Amici a Uomini e Donne per passare a C’è Posta per Te! I programmi di Maria De Filippi hanno un impatto talmente tanto forte a livello nazionale (e non solo) da essere citati persino nel podcast con ospite la nostra italianissima, Stefania Spampinato!

La talentuosa attrice e regista siciliana, nota per il ruolo di Carina DeLuca in Grey’s Anatomy e Station 19, ha avuto il piacere di presenziare nel format online “After We Wrap” realizzato dalla collega Jaina Lee Ortiz (Andrea Herrera in Station 19 ndr) e Gabriella Ortiz. Con grande trasporto c’è stato modo di parlare anche del nostro Paese e… di Maria De Filippi!

A cogliere la palla al balzo è stata la conduttrice Gabriella che ha colto l’opportunità di avere Stefania Spampinato ospite per ricordare alcune trasmissioni e personaggi noti qui in Italia. La presentatrice, nemmeno a dirlo, ha elencato i programmi di Maria De Filippi! È partita da Amici, per passare a Uomini e Donne e C’è Posta Per Te. Una vera sorpresa per la co-conduttrice Jaina Lee Ortiz, che con grande curiosità ha voluto saperne di più.

Stefania Spampinato, a questo punto, ha fatto sapere alla collega, che Amici è una scuola dove vengono formati giovani talenti nel canto e nel ballo. A seguire ha fatto sapere invece che Uomini e Donne è un programma dove una persona può trovare l’amore, mediante una serie di corteggiatori o corteggiatrici. Infine spazio anche a C’è Posta Per Te, che in questi anni ha dato modo a tante persone lontane di ricongiungersi. E non poteva mancare una menzione a colei che ha ideato tutto ciò: Maria De Filippi!

La conduttrice infatti è stata molto elogiata sia da Stefania Spampinato che da Gabriella Ortiz, le quali ci hanno regalato anche qualche momento di chiacchiera in italiano (siparietto assai divertente). Entrambe hanno fatto sapere a Jaina Lee Ortiz e ai fan del podcast, che si tratta di una presentatrice molto apprezzata. Peraltro, per far capire la valenza del personaggio, hanno paragonato Maria De Filippi a Oprah ed Ellen DeGeneres!

Chi non è italiano non potrà mai capire la follia di questa cosa. Gabriella che tira fuori Amici, Maria de Filippi paragonata a Oprah, Uomini e Donne, Jaina che dice "ohh that's heavy" riguardo C'È POSTA PER TE letteralmente il generatore automatico io mi sto sentendo male pic.twitter.com/YPOLAbemZt — blue (@words_salad) May 27, 2024

I fan italiani di Grey’s Anatomy e Station 19 hanno seguito il podcast chiaramente e non hanno potuto che commentare un episodio di tale portata. Sui social hanno spiegato, anche a coloro che non conoscono Maria De Filippi, quanto sia nota e amata nel nostro Paese!

Vi ricordiamo infine che Stefania Spampinato molto presto sarà in Italia! L’attrice infatti la vedremo tra gli ospiti della seconda edizione della ConFront The Fire, Convention (di cui vi parleremo molto presto) realizzata dall’organizzazione no profit Night Sky! Un evento davvero imperdibile per i fan di Station 19 e di Grey’s Anatomy!