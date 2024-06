Come sappiamo l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Carlo Marini è un tentatore di Temptation Island e Manuela Carriero ha rivelato che cosa ne pensa.

Le parole di Manuela su Carlo a Temptation Island

Nella giornata di ieri è andata in onda la prima puntata di Temptation Island e abbiamo potuto vedere tutte le coppie avere i primi problemi dovuti alla distanza. Tra questi anche Martina e Raul, in quanto la fidanzata si è molto avvicinata al tentatore Carlo Marini. Il compagno l’ha osservata in spiaggia mentre gli spalmava la crema solare e non ci ha più visto dalla rabbia e ha colpito una bottiglia piena d’acqua.

Ma avete riconosciuto chi è Carlo Marini? Il tentatore è stato corteggiatore di Manuela Carriero a Uomini e Donne e se ben vi ricordate era uscito prima della Scelta. Di conseguenza la tronista, rimasta senza corteggiatori, ha dovuto lasciare il trono e tornare a casa senza alcun ragazzo.

Il commento di Manuela sulla presenza di Carlo a Temptation Island

Nella serata di ieri Manuela, dopo lunghe ore di lavoro, è tornata a casa con una bella pizza e si seduta sul divano per gustarsi Temtpation Island. L’ex tronista ha commentato insieme ai suoi follower la puntata e ha espresso le sue opinioni sulle varie coppie. Non le è per esempio piaciuto il comportamento di Raul, a causa della troppa gelosia, e nemmeno il racconto dei tradimenti di Ludovica ai danni del compagno.

Poi ha rivelato anche che cosa pensa del fatto di aver rivisto Carlo come tentatore: “Sì, lo sapevo e sono contenta per lui“. Con questa frase fa capire che il passato ormai se lo è buttato alle spalle e non porta alcun rancore per come è finita tra loro la frequentazione a Uomini e Donne. Ormai è passato molto tempo ed entrambi sono andati avanti con le proprie vite.