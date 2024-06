Grande giornata per Sabrina Ferilli! L’amata attrice romana festeggia oggi 60 anni. Una carriera ricca di successi, in cui si è tanto spesa anche per cause importanti.

Auguri a Sabrina Ferilli!

Grande Bellezza del cinema e della TV italiana, per Sabrina Ferilli oggi è una giornata davvero molto importante. L’attrice romana festeggia i suoi 60 anni. Sui social ha celebrato questa giornata con un video che racchiude alcuni dei suoi momenti sul set e non solo. Ad accompagnare il filmato una didascalia: “…e tanto altro. Auguri a me, e grazie a voi. Di cuore”.

Parole sentite quelle di Sabrina Ferilli ai quali sono seguiti i messaggi degli amici di sempre e di tantissimi e numerosi fan. “Tanti auguri all’amica e all’attrice più amata”, è il commento scritto da Christian De Sica, a cui si sono aggiunti tantissimi colleghi, amici e ammiratori. Una giornata in cui Sabrina è invasa dall’affetto del suo pubblico.

Perché inutile negarlo ma Sabrina Ferilli è senza alcun dubbio tra le attrici e i volti di TV e cinema tra i più amati e apprezzati. Con la sua “romanità”, energia e ironia ha conquistato il pubblico in ben 40 anni di carriera. Ha esordito sul grande schermo quando ne aveva appena 23 anni.

E da quel momento Sabrina non si è più fermata. Ha preso parte a film d’autore e serie TV di grande successo per il piccolo schermo, che hanno appassionato i telespettatori. E tra le pellicole non si può non citare La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino, che tanto ci ha fatto gioire con l’Oscar nel 2013! Peraltro negli anni non ha mai nascosto nemmeno il suo amore per la “Magica” Roma, la squadra del cuore per la quale nel 2001 in occasione dello Scudetto si è “spogliata”, sfilando in costume davanti al 100 mila persone al Circo Massimo!

Nel corso della sua strabiliante carriera, peraltro, Sabrina Ferilli è sempre stata vicina a cause importanti come i diritti civili e non solo!

Più affascinante che mai, in una recente intervista a Vanity Fair non ha nascosto che “invecchiare non piace a nessuno perché il nostro lavoro è legato all’immagine”. Allo stesso tempo però senza troppi drammi, ci ha scherzato su: “Che dobbiamo fare? Se questo dovesse precludermi il lavoro, farò altro”. Cosa, vi starete domandando? A rivelarlo è stata lei stessa: “Mi iscriverei a Giurisprudenza. Ho fatto il classico e dei corsi parauniversitari di logopedia, ma vorrei la laurea”.

Insomma Sabrina Ferilli con ironia ci scherza su e invita tutti a fare lo stesso. Come darle torto?