Solo qualche giorno fa Sara Affi Fella aveva svelato la data delle sue imminenti nozze con Francesco Fedato. In queste ore così l’ex tronista di Uomini e Donne ha sposato il suo compagno e sui social sono spuntati i momenti più belli della giornata.

Sara Affi Fella si è sposata

Sono ormai lontani i giorni in cui Sara Affi Fella sedeva sul trono di Uomini e Donne. Come tutti ricorderanno, l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi fu protagonista di uno scandalo che per mesi e mesi fece discutere il web e che ancora oggi è ricordato come uno dei fatti più eclatanti della storia del programma. Da quel momento tuttavia sono trascorsi anni e a oggi Sara si è rifatta una vita. Da diverso tempo infatti, come in molti sanno, la Affi Fella si è legata sentimentalmente a Francesco Fedato. Ma non solo. Tre anni fa dal loro amore è nato anche un figlio, il piccolo Tommaso, che ha allargato la famiglia.

Pochi mesi fa come se non bastasse è arrivata la fatidica proposta di matrimonio, che ha stupito tutto il web. Qualche giorno fa infine l’ex tronista ha svelato con un dolce video postato sui suoi social la data delle nozze, previste per domenica 23 giugno.

Ieri così Sara Affi Fella ha sposato Francesco Fedato e ovviamente i momenti più belli della giornata sono stati condivisi sui profili della coppia. Dopo la cerimonia, alla quale hanno partecipato parenti e amici, c’è stata una bellissima festa, durante la quale non sono mancate le emozioni e le risate.

Grande gioia dunque per Sara, che finalmente dopo un lungo amore ha sposato il suo Francesco. Non resta che fare tantissimi auguri alla Affi Fella e a Fedato, che in queste ore stanno ricevendo anche l’affetto di tutti i fan.