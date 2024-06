NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Giugno 2024

Uomini e donne

Dopo il caos mediatico che l’ha travolta anni fa, oggi Sara Affi Fella ha voltato del tutto pagina e a breve sposerà il suo compagno Francesco Fedato. Oggi infatti l’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato la data delle nozze con un tenero video postato sui social.

Sara Affi Fella si sposa

Sono passati svariati anni da quando il pubblico ha fatto per la prima volta la conoscenza di Sara Affi Fella. Come in molti ricorderanno, l’influencer fu inizialmente protagonista di Temptation Island con l’allora fidanzato Nicola Panico, e in seguito di Uomini e Donne in qualità di tronista del dating show. Tuttavia il percorso di Sara non terminò nel migliore dei modi. Dopo la fine della sua esperienza vennero a galla alcuni retroscena che travolsero la Affi Fella, che finì così al centro di una bufera mediatica.

Da quel momento però è passato molto tempo e a oggi l’ex tronista si è lasciata quel difficile capitolo della sua vita alle spalle. Da qualche anno infatti Sara è legata sentimentalmente a Francesco Fedato e solo tre anni dal loro amore è nato anche un figlio, Tommaso. Adesso come se non bastasse per l’ex volto di Uomini e Donne sta per arrivare un’altra grande gioia: il matrimonio.

A breve infatti Sara Affi Fella sposerà il suo compagno Francesco Fedato e a rivelare la data delle nozze è stata lei stessa poco fa con la complicità del suo bambino. Con un tenero video postato sui social, il piccolo Tommaso ha annunciato dolcemente: “La mia mamma e mio papà si sposano a giugno, il 23. Porto le fedi”.

Tra pochissimi giorni dunque Sara e Francesco si uniranno in matrimonio e finalmente coroneranno il loro sogno d’amore. Senza dubbio il grande giorno della coppia verrà anche testimoniato sui social e ai due facciamo i nostri più sinceri auguri.