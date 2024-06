NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Giugno 2024

Chiara Ferragni

Non solo Chiara Ferragni! Tra gli invitati alle nozze di Diletta Leotta c’era anche Fabio Maria Damato, ex manager dell’influencer, e pare che i due fossero insieme.

Chiara Ferragni con l’ex manager Fabio Maria Damato

Solo qualche giorno fa è arrivata notizia che Fabio Maria Damato ha ufficialmente lasciato il ruolo di manager di Chiara Ferragni. Con un comunicato le società dell’influencer hanno annunciato l’uscita di scena di uno dei migliori amici dell’imprenditrice digitale, che poco dopo è intervenuto per dare la sua versione dei fatti. Con diverse storie sui social, Damato ha raccontato quello che sarebbe accaduto, sottolineando di non essere stato licenziato ma di aver dato le dimissioni. Chiara nel mentre non ha commentato l’accaduto e da mesi ha smesso di farsi vedere insieme a Fabio, che per anni è stato il suo braccio destro. In queste ore però è accaduto qualcosa di inaspettato.

Come abbiamo visto, la Ferragni è volata in Sicilia per prendere parte alle nozze di Diletta Leotta e Loris Karius e sui suoi profili ha postato i momenti più belli della giornata. Tuttavia tra gli invitati al matrimonio c’era anche Fabio Maria Damato e così il portale Gay.it ha rivelato cosa sarebbe accaduto tra l’influencer e il suo ex manager.

Stando a quanto si legge, sembrerebbe che Damato abbia accompagnato Chiara Ferragni alle nozze della Leotta, nonostante non si siano mai mostrati sui social insieme. Ma non solo. Sempre secondo il portale, pare che Fabio non sia mai stato davvero allontanato dalla vita privata dell’influencer e che i due siano ancora amici. Damato avrebbe accompagnato la Ferragni alle nozze dell’amica Diletta Leotta, ma lei avrebbe preferito non farsi mai fotografare in compagnia del suo ex manager.

Attualmente dunque, a differenza dei gossip emersi in rete, pare che tra Chiara e Fabio i rapporti siano tutt’altro che tesi. Al momento però l’influencer avrebbe deciso di tenere un profilo basso e di non alimentare i pettegolezzi sul suo conto.