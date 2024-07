In queste ore Guenda Goria è diventata mamma per la prima volta: è infatti nato il figlio dell’ex Vippona, Noah

Ore di grande gioia le ultime per Guenda Goria. L’ex Vippona del Grande Fratello Vip 5 ha infatti partorito e ha dato alla luce il suo primo figlio Noah, nato dall’amore con il marito Mirko Gancitano.

Guenda Goria è diventata mamma per la prima volta

Sono ormai trascorsi alcuni anni da quando Guenda Goria ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip insieme a sua madre Maria Teresa Ruta. Proprio in quell’occasione l’ex Vippona ha conquistato il cuore del pubblico e poco a poco è riuscita a farsi conoscere sempre più. In questi mesi nel mentre la Goria è finita spesso al centro dell’attenzione. Guenda ha infatti annunciato di essere incinta del suo primo figlio, concepito dall’amore con Mirko Gancitano, che lo scorso 16 maggio è diventato suo marito. In queste ore così è arrivato il momento che tutti stavamo aspettando.

Nella giornata di giovedì 25 luglio Guenda Goria ha infatti partorito e ha dato alla luce suo figlio Noah. L’ex Vippona ha così condiviso sui social un tenero filmato in cui vediamo i momenti antecedenti al parto, insieme a Mirko e ai suoi genitori Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, che non l’hanno mai lasciata da sola. Proprio in merito alla scelta del nome Noah, Guenda qualche mese fa aveva affermato:

“Benvenuto Noah: dono di Dio. Quello che sei tu per noi. Quando ti abbiamo detto questo nome hai fatto un piccolo movimento quando ancora non ti muovevi. Da lì in poi sei diventato un ballerino. Spero ti piacerà. Con tanto amore, la tua mamma”.

Grande gioia per Guenda Goria e Mirko Gancitano, che sono diventati genitori per la prima volta. Non resta dunque che fare a questa bellissima coppia i nostri più sinceri auguri. Ci congratuliamo inoltre anche con Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, che sono ufficialmente nonni.