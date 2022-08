L’ex tronista Fabio Colloricchio è diventato papà: il particolare nome scelto per la bambina

1 Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan sono diventati genitori

Come scordarsi di Fabio Colloricchio, storico ex tronista di Uomini e donne? Nel programma di Maria De Filippi scelse Nicole Manzocato e la loro storia d’amore fu tanto bella e passionale quanto complicata. Fatta di tira e molla continui e presunti tradimenti, alla fine le loro strade si divisero. E lui poi iniziò una relazione con Violeta Mangrinan, modella e influencer spagnola.

I due si conobbero nel reality Supervivientes, versione spagnola dell’Isola dei famosi. E fecero davvero tanto discutere. Non solo si parlava ancora della relazione da poco finita con la Manzocato, ma tanti ricorderanno quello che successe tra Fabio e Violeta proprio nel reality di fronte alle telecamere. I due ebbero una notte davvero hot che sfociò in un vero e proprio rapporto sessuale di fronte alle telecamere. Se ne parlò per settimane e iconiche furono le immagini in cui c’era il granchio che li osservava.

Comunque questo è il passato, era l’inizio del 2019. Sono passati gli anni e oggi Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan sono diventati genitori. Anzi per la precisione la bambina è nata ieri, domenica 31 luglio. A dare la notizia sono stati proprio i due. L’ex tronista ha pubblicato una serie di scatti nelle sue storie Instagram in cui ha ringraziato tutti i fan che si erano preoccupati per il parto: “Il momento più forte che ho vissuto in vita mia! Grazie a Dio per questa benedizione. E grazie per la preoccupazione. Questa bambina è la cosa più carina del mondo! Non può essere reale.”

Poi entrambi hanno messo un post sui loro profili Instagram con una serie di foto. E hanno rivelato il nome scelto per la piccola che è molto particolare. Ecco come si chiama…