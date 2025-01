Durante la puntata di domenica 26 gennaio, Fabio Fazio è inciampato nella botola che, in quel momento, si stava aprendo a centro studio. A intervenire prontamente un tecnico, che ha evitato l’incidente per il conduttore. Cosa è successo.

Fabio Fazio inciampa nella botola

Le notizie di giornata tra reality show e non, si arricchiscono di un episodio che ha coinvolto Fabio Fazio durante la puntata di ieri di Che Tempo Che Fa. Nel corso dell’appuntamento del 26 gennaio, il conduttore ha rischiato di farsi seriamente male quando a centro studio si è aperta la botola per far emergere l’acquario e lui è inciampato.

Per quanto si sia poi sdrammatizzato, giustamente, con il video diventato viralissimo in pochi secondi sui social. Il fatto si è verificato a inizio puntata, appena dopo l’esibizione di Claudio Baglioni. Fabio Fazio avrebbe potuto ferirsi con quella caduta. Il presentatore infatti è scivolato con un piede dentro la botola, che si è aperta al centro dello studio.

Nel momento in cui Fabio Fazio stava per cadere, un tecnico con grande prontezza e agilità è subito intervenuto per evitare l’incidente. Per fortuna tutto si è concluso per il meglio. A caldo il conduttore ha fatto una battuta: “Mi sono salvato per miracolo”.

L’episodio, come detto, non è certamente passato in sordina, anzi. Poco dopo quando è arrivato il momento di Luciana Littizzetto in studio, l’attrice comica non ha esitato a dire la sua e prendere benevolmente in giro Fabio Fazio: “Potevi precipitare giù. Il c**o che ha quest’uomo! Tu hai intervistato chiunque, ma la cosa che circola di più sui social tu che stai cadendo nel buco“.

Ecco il video di Fazio con il conseguente commento scherzoso di Luciana Littizzetto.

"Hai intervistato chiunque, ma la cosa che circola di più sei tu che stai per cadere nel buco."@lucianinalitti commenta la caduta di @fabfazio a #CTCF pic.twitter.com/Omhoi5O6L0 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 26, 2025

Quindi per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi e Fabio Fazio per primo ci ha riso su con la sua solita ironia.