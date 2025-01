Al Grande Fratello Shaila Gatta ha davvero “rubato” i trucchi al make-up artist durante il laboratorio? Sui social è intervenuto lui che ha svelato la verità dei fatti e come sono andate realmente le cose!

Il make-up artist parla di Shaila Gatta

Cosa è successo davvero al Grande Fratello? Ieri sui social è diventato virale un video, portato alla luce da Biagio D’Anelli, in cui si vede Shaila Gatta prendere dei trucchi durante un laboratorio con Lorenzo Marchetti, Direttore Creativo di Virgo Cosmetics ( e partner del GF).

Mentre secondo alcuni li avrebbe sottratti, altri utenti hanno fatto notare invece che Shaila Gatta avrebbe rivelato di averli presi per poterli tenere e che appartenessero già alla Casa. Ma cosa ne pensa di tutto ciò il make-up artist? Con un video su TikTok Lorenzo Marchetti ha voluto raccontare la verità, perché ha ricevuto una serie di commenti e domande che affermavano una cosa del genere.

“Dopo ho visto il video incriminato dove si vede la gieffina che prende un prodotto dalla makeup station e lo mette nella tasca della giacca. Cosa è veramente successo? Partiamo dal fatto che i prodotti che abbiamo utilizzato durante questa sessione di makeup erano già all’interno della Casa. Quindi non era un kit portato da me, sono i prodotti che i ragazzi hanno a disposizione tutti i giorni”.

Se ci fate caso infatti ognuno di loro viene fornito di questi kit e ne hanno uno a disposizione in salone. Ancora riguardo a questo a questo Shaila Gatta ha confidato:

“Probabilmente la produzione ha raggruppato alcuni prodotti per facilitarci nell’utilizzarli ed avere qualcosa di nuovo. La Gatta probabilmente vedendo un fondotinta più vicino al suo colore e il mascara, ha deciso di prenderli e metterli via per poterli mettere nel suo kit”.

Nel suo lungo discorso Lorenzo Marchetti ha fatto quindi ulteriormente chiarezza su come sono andate davvero le cose con Shaila Gatta. Ha spiegato che non c’era certamente alcuna intenzionalità da parte della ballerina di prenderlo senza permesso:

“Vedendo il video sembra veramente che lei stia rubando il prodotto, anche perché è nello stesso momento in cui io mi giro verso Eva Grimaldi. Lei si gira verso di me e fa un po’ questa faccia mettendo via il prodotto. Per quanto mi riguarda, credo sia stato proprio il modo della concorrente di scherzare in quel momento e apprezzare quel prodotto e metterselo via come per dire ‘mi piace, lo voglio io, me lo tengo ma’. Anche perché loro possono avere tutti i pezzi che vogliono“.

Quindi si sarebbe semplicemente trattato di un fraintendimento da parte di alcuni fan del Grande Fratello nei confronti di Shaila Gatta e niente più.