Nella notte al Grande Fratello c’è stato un vero e proprio colpo di scena! Tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi è finalmente tornato il sereno dopo settimane di scontri. Pace fatta per l’attore e la cantante tra le lacrime.

Pace fatta tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi

Non solo le ultime news su quanto sarebbe successo con Shaila Gatta, news arrivano anche su Jessica Morlacchi e Luca Calvani che finalmente pare abbiano trovato un punto d’incontro. I due concorrenti del GF infatti dopo settimane di tensioni forti, hanno deciso di deporre le armi.

Nella notte, nemmeno a dirlo, è arrivata una svolta vera e propria e inaspettata. L’attore toscano si è riavvicinato alla cantante, ex dei Gazosa, per scherzare. Poi c’è stato l’abbraccio.

È sempre stata Jessica vero , adesso che vuoi Luca #Grandefratello pic.twitter.com/Xb2VKfhzdM &md(@Nikol863180341) January 27, 2025

Jessica Morlacchi, durante il chiarimento con Luca Calvani, si è anche lasciata andare alle lacrime, come se con queste si fosse davvero arrivati a un punto di svolta finalmente.

Lei ha ammesso di stare bene e svelato cosa ha provato dopo l’abbraccio. Nel suo discorso Jessica Morlacchi ha spiegato di aver rivisto la persona che ha scatenato in lei una sorta di tsunami e non è facile. Poi ha aggiunto di essersi sentita al settimo cielo con lui e ora di poter essere felice vedendolo come un amico:

“Se lui mi dimostra di volermi bene io sono pronta adesso. Noi ci siamo detti peste e corna, ma succede se c’è una cosa forte. Ma che io gli voglio tanto bene si vede. Questa svolta era inevitabile”.

Sempre nelle sue dichiarazioni Jessica Morlacchi ha fatto sapere che non vuole buttare via l’affetto provato per lui. Non si capacità del perché non le ha teso la mano quando ne aveva bisogno. In Luca Calvani però ha riconosciuto uno sguardo e un capire che c’è del bene reciproco: “Ora ci rimetto il cuore e spero che ce lo metta anche lui”. Ha compreso che tra loro c’è del bene, anche per le tante cose che si sono dette: “Se non ti vuoi bene ripaghi con l’indifferenza. Quell’astio forte viene quando c’è del bene fortissimo e così subentra la rabbia e poi ritorna il bene. Io non lo voglio cancellare dalla mia vita”.

In seguito Jessica Morlacchi ha anche detto di volersi fidare di Luca Calvani, perché ciò che li unisce è più forte di quello che li divide. “Della serie ‘qui dentro è tutto un macello, ma tu hai me e io ho te’. Io con Luca non ce la faccio a non considerarlo“, ha aggiunto.

Luca e Jessica hanno parlato, parlando come se fosse una scena di un film. Bella conversazione, sincera. Mi ha fatto piacere vederli così. Abbraccio 🫂 A volte le dinamiche li dentro devono essere terribili, forse bisognerebbe provare a capire. #GrandeFratello #LucaCalvani pic.twitter.com/8Job7V8kcR — (@monica02102753) January 27, 2025

Poco dopo l’abbraccio con Luca Calvani, Jessica in chiacchiera con Stefania Orlando e Pamela Petrarolo ha ammesso di aver capito che lui è solo un amico. Al contempo ha capito di non potersi lasciare andare a un rapporto troppo intenso. Lei ci aveva creduto e sperato in qualcosa, ma è consapevole che non è possibile. Che sia un nuovo inizio per loro, semmai Luca dovesse restare in gioco stasera?