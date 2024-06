NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Giugno 2024

Chiara Ferragni

Questa mattina è stato annunciato che Fabio Maria Damato lascerà ufficialmente le società di Chiara Ferragni. Poco fa così l’ex manager dell’imprenditrice digitale ha deciso di rompere per la prima volta il silenzio, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa.

Parla Fabio Maria Damato

Qualche ora fa è arrivata una notizia che sta facendo discutere il web. Con un comunicato ufficiale è stato infatti annunciato che Fabio Maria Damato a partire dal 16 giugno lascerà definitivamente le società di Chiara Ferragni. Si interrompe dunque il rapporto professionale tra l’influencer e il suo ormai ex manager, dopo anni di collaborazione. Nella nota rilasciata si è però parlato di un cambiamento che fa “parte di un percorso di rinnovamento aziendale” e così poco fa Damato ha deciso di intervenire sui social per fare chiarezza su determinati punti.

Per prima cosa l’ex manager dell’influencer ha voluto ringraziare non solo il team di persone con cui ha lavorato in questi anni, ma anche la stessa Chiara. Poco dopo però Fabio ha voluto precisare di non essere stato licenziato, come si è inizialmente ipotizzato, ma di aver dato le dimissioni volontarie lo scorso febbraio. Ma non è finita qui.

Dopo aver specificato di non poter entrare nei dettagli del caso del pandoro gate, Fabio Maria Damato ha voluto fare una precisazione sulle email diventate pubbliche qualche settimana fa. In merito ha affermato: “Devo precisare come nessuna di queste e-mail fosse la mia. Resto però amareggiato per come questa vicenda abbia messo in ombra anni di duro e onesto lavoro fatto dalle società e dalle persone coinvolte”.

Damato tuttavia ha voluto spendere anche parole di solidarietà per Chiara Ferragni e ha così aggiunto: “Esco stremato da una certa violenza che abbiamo tutti subito, specie Chiara Ferragni che ho sempre rispettato come persona e capo e per la quale l’onestà, la dedizione e l’affetto che ho dedicato nessuno potrà mai mettere in discussione”.

Fabio a quel punto si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa.

Lo sfogo di Damato

Dopo aver fatto chiarezza sul suo addio alle società di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato ha voluto anche commentare le notizie circa i suoi presunti guadagni. Smentendo le cifre emerse in rete così l’ex manager dell’influencer dichiara:

“Purtroppo (per me) non solo le cifre circolate sul mio stipendio di lavoratore dipendente sono lontane dalla realtà, ma non ho mai nemmeno percepito quei fantastici compensi di cui si scrive, perché sono ruoli che ho ricoperto a titolo gratuito fino alla mia uscita volontaria. Per finire nel segno della coerenza al momento delle mie dimissioni volontarie da tutte le cariche non ho richiesto nessuna liquidazione aggiuntiva. Tantomeno da 4 milioni di euro”.

Infine, togliendosi l’ultimo sassolino dalla scarpa, Fabio Maria Damato dichiara: “In questi mesi difficili non ho mai replicato a provocazioni o a informazioni errate circolate sul mio conto. […] Ma oggi è opportuno anche rettificare come la mia uscita sia stata una scelta autonoma e volontaria, e non, come diffuso dall’azienda, che ‘il cambiamento fa parte di un percorso di rinnovamento aziendale’. Grazie”.

Attualmente intanto Chiara Ferragni non ha ancora commentato l’uscita di scena di Damato e in molti si chiedono se nelle prossime interverrà per dire la sua.