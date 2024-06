NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Giugno 2024

Chiara Ferragni

Dopo settimane di voci di corridoio e pettegolezzi adesso arriva l’ufficialità: Fabio Maria Damato lascia il gruppo di Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni dice addio a Fabio Maria Damato

A seguito del caso del pandoro gate che ha travolto Chiara Ferragni, si è molto discusso di Fabio Mario Damato, da anni manager e braccio destro dell’imprenditrice digitale. Dopo quanto accaduto infatti i rapporti tra l’influencer e il suo collaboratore si sono raffreddati e per settimane in molti si sono chiesti cosa stesse accadendo. Ma non solo. Lo stesso Fedez, nel corso della chiacchierata intervista a Belve, ha lanciato delle stoccate al manager della sua ormai ex moglie, che non sembrerebbe aver mai visto di buon occhio.

Adesso, a distanza di settimane e dopo numerosi gossip arriva l’ufficialità: Fabio Maria Damato lascia il gruppo di Chiara Ferragni. A rivelarlo è una nota pubblicata dalle società dell’influencer, Fenice e TBS Crew. Questo quanto si legge nel comunicato rilasciato in questi ultimi minuti:

“A partire dal 16 giugno 2024, Fabio Maria Damato cesserà dalla funzione di direttore generale e consigliere di entrambe le aziende per perseguire altre opportunità professionali. Il cambiamento fa parte di un percorso di rinnovamento aziendale”.

È dunque ufficiale: dopo anni di collaborazione fianco a fianco, le strade di Chiara Ferragni e Damato si separano. Nel mentre proprio nelle ultime ore l’imprenditrice digitale ha svelato sui social come si sente dopo la rottura con Fedez e in merito ha affermato: “Ultimamente ho una nuova energia e per questo devo ringraziare voi per tutti i commenti e per essere sempre stati al mio fianco. Sto lavorando molto su me stessa in questo momento della mia vita che è molto diverso. Ne ho passate tante, come probabilmente avrete visto. Ma adesso sento che sto tornando a essere me stessa e questa è la migliore sensazione possibile”.